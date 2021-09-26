مدير تحرير «الوطن»: «حياة كريمة» غيرت معالم الريف المصري (فيديو)

أكّد الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، أنَّ مبادرة «حياة كريمة» نجحت في تحقيق تغيير تام للريف المصري في جميع أنحاء مصر وبجميع المحافظات، خصوصًا داخل القرى التي تحددت ضمن المشروع، والذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاقه، شارحًا أنَّ القوافل الطبية التي بدأت في جامعتي دمنهور وعين شمس كانت لها تأثيرًا مهما، خاصة مواجهة التسرب من التعليم بأكثر من وسيلة أبرزها توفير فصول في المحافظات، إلى جانب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي.

60 مليون جنيه لمشروع الصرف بقرية الكولا

وأوضح مدير تحرير جريدة «الوطن»، خلال حديثه مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، أنَّ قرار محافظ سوهاج بشأن تنفيذ شبكات الصرف الصحي بقرية «الكولا» بأخميم في سوهاج بتكلفة 60 مليون جنيه؛ كان سببه خروج المياه الجوفية وانتشارها في الشوارع، وهو أمر يهدد بحدوث انيهار للمنازل، مشددًا على أنَّ تطوير القرى عبارة عن منظومة تعمل بشكل أفقي ورأسي وبكل اتجاه وكل مجال دون التوقف للحظة واحدة، مبينًا أنَّ جميع العاملين في مبادرة «حياة كريمة» وكل شركات المقاولات العاملة بالمشروع تعمل على مدار الـ24 ساعة.

العاملون بالمشروع «شغالين 24 ساعة»

وأشار «عبدالراضي»، إلى أنَّ الوقت المحدد لمشروع «حياة كريمة» من سنتين ونصفإلى 3 سنوات، متابعًا «أي حد من الريف بقرى الصعيد أو بحري سيذهب الآن هناك يجد المعالم تغيرت تمامًا بفضل مجهودات العمل بمبادرة حياة كريمة».