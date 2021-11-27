«شعراوي» يبحث فتح سوق لتجارة الأثاث والأخشاب بين مصر والكاميرون

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عمق العلاقات بين مصر والكاميرون، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتعزيز آفاق التعاون بصورة أكبر مع دول القارة الأفريقية في كافة المجالات بصورة عامة والكاميرون بصورة خاصة؛ بما يعود بالنفع على شعوب وأبناء القارة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة، وفد كاميروني يضم بيكولا ديديه ممثل رؤساء المحافظين بالكاميرون، والدكتور إيدو موفيلي المستشار التجاري ونائب السفير الكاميروني بالقاهرة؛ لبحث التعاون بين مصدرين الأخشاب من الكاميرون وصناع الأخشاب في مصر؛ تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للوزارة.

تحسين الأحوال المعيشية لشعوب القارة

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية والميزات التنافسية المتوفرة في أفريقيا من جانب الدول الأفريقية وبعضها البعض، لاسيما في ظل سعي دول أخرى للاستفادة من هذه الثروات الطبيعية الأفريقية والتعاون لخلق فرص صناعية وموارد اقتصادية كبيرة لتحسين الأحوال المعيشية لشعوب القارة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي لصناعة الأثاث، خاصة مع إنشاء مدينة دمياط للأثاث لتصبح مركزًا متكاملًا ومتخصصًا في صناعة الأثاث، وفق أرقى التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة؛ لتلبية احتياج السوق المحلي وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافي الأفريقي والعربي.

من جانبه، أكد بيكولا ديدية، رغبة الجانب الكاميروني في تعزيز التعاون مع مصر؛ لفتح سوق لتجارة الأثاث والأخشاب في غرب أفريقيا عبر الكاميرون.

14 مليون هكتار من الغابات الشجرية في الكاميرون

ووجه ممثل رؤساء المحافظين بالكاميرون، الدعوة إلى وزارة التنمية المحلية ووفد مصري لزيارة الكاميرون للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي للاستثمار والتنمية، خلال الفترة من 3-5 ديسمبر 2021 في مدينة ياوندي العاصمة الكاميرونية، موضحًا أنها فرصة لعقد لقاءات مع المصدرين العاملين في مجال الأخشاب في الكاميرون وعمل زيارات ميدانية للمحافظات الشهيرة بمناطق الغابات، ولاسيما وأن هناك 14 مليون هكتار من الغابات الشجرية في الكاميرون، يتركز أغلبها في إقليم جنوب شرق البلاد.

وأضاف أن سياسة اللامركزية، التي تتبعها الكاميرون تمنح المحافظين الحق للدخول في مناقشات مباشرة مع المستثمرين ورجال الأعمال مع وجود رعاية من الدولة، مشيرًا إلى إمكانية بحث فرص استثمار في مجالات أخرى مثل التصنيع الغذائي والزراعي والمناجم والإنتاج الحيوانى.

600 نوع أخشاب في الكاميرون

وأشار الوفد الكاميروني، إلى أن هناك 600 نوع من الأخشاب في الكاميرون، منها 9 أنواع هي الأفضل للتصدير، حيث تقوم الكاميرون بتصدير 300 ألف طن من الأخشاب نصفها يذهب إلى الصين، علاوة على أن السنغال هي أكثر الدول الأفريقية استيرادا للأخشاب من الكاميرون، معربًا عن فخره باهتمام مصر بنفس الأمر.