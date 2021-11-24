إجراءات من «التنمية المحلية» لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.. اعرفها

اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة إجراءات لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوي الاحتياجات وتحسين الخدمات المقدمة إليهم وإدماجهم في المجتمع وتقديم كل سبل الدعم والرعاية لهم، وأكد تقرير صادر عن الوزارة عن عدة خطوات تم اتخاذها لخدمة تلك الفئة ومنها..

- إنشاء وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تأكيدأً لمبدأ المساواة وعدم التمييز داخل المحليات.

توجيهات للمحافظات بتحديد شباك لذوي الاحتياجات

- توجيهات لجميع المحافظات لتحديد شباك مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة داخل المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء.

-التأكيد على العاملين بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن سرعة إنهاء خدمات متحدي الإعاقة للتيسير عليهم.

-توزيع الكود المصري لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات.

- توقيع بروتوكول مع محافظة القاهرة وبنك الإسكان والتعمير ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ «مبادرة إتاحة أرصفة القاهرة للاشخاص متحدى الإعاقة» فى 28 شارعا بالمعادى.

- العمل على تسهيل السير والحركة لمتحدي الإعاقة بالشوارع والميادين وممارسة كل أنشطتهم الحياتية ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع.

- بدء تنفيذ 3 إتاحات بشارع 9 بالمعادي وفق المعايير العالمية.

- التنسيق مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة لتحديد الأولويات فى اختيار الشوارع التي ستقام بها الإتاحات بعد معاينتها على أرض الواقع.

-اختيار شارع 9 بالمعادي كأولوية أولى لتنفيذ الإتاحات.

- العمل على معاينة باقي الشوارع الرئيسية لتنفيذ مبادرة الإتاحة بها لتحديد الاحتياجات اللازمة لبناء الأرصفة وتمهيدها لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.

- التنسيق مع النائبة سحر البزار وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في تنفيذ المبادرة والتنسيق مع بنك الإسكان والتعمير داخل المعادي.

- من المقرر أن تعمم التجربة في وقت لاحق في باقي شوارع العاصمة والمحافظات.

- العمل على دعم ومساندة متحدي الإعاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ودمجهم في المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بمركز سقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لكيفية التعامل مع متحدي الإعاقة بلغة الإشارة.

-تقوم الوزارة بالتنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدي الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.

-تقديم كل أشكال المساندة والدعم بالطرق دون إشعار ذوي الاحتياجات الخاصة بالعجز أو الحاجة للمساعدة.

- العمل على توفير الإشارات ولافتات بالشوارع تشير إلى الرمز الاسترشادي لذوي الاحتياجات الخاصة.

- مناشدة المحافظات بتفعيل نسبة 5% تعيينات لذوي الاحتياجات.