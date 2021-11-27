وزيرة التخطيط: معرض لوحات أطفال مستشفى 57357 يساهم في سرعة علاجهم

زارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المعرض الفني الذي نظم، لعرض لوحات أطفال مستشفى 57357، وذلك بحضور عددٍ من الشخصيات العامة والفنية والثقافية.

وخلال مشاركتها، تفقدت هالة السعيد المعرض، وأبدت إعجابها الشديد بالأعمال الفنية لأطفال وشباب مستشفى 57357، مؤكدة أن الفن يمثل أداة علاجية رائعة.

المعرض يساهم في تسريح رحلة التعافي

وأوضحت الوزيرة، أن المعرض يسهم في مشاركة الأطفال أفكارهم وطموحاتهم لتخطي هذا المرض؛ مما يسهم في تسريع مرحلة التعافي منه، كما أن فكرة تخصيص العائد من بيع تلك اللوحات التي صممها الأطفال لصالح مستشفى سرطان الأطفال، يرفع روح المشاركة والدعم لدى الأطفال.

وأكدت دور الفن والإعلام في التوعية بالوقاية من المرض، وكذلك طرق العلاج ودعم المرضى، مشيرًا إلى أن اختيار مكان كـ«وسط البلد» لإقامة المعرض يمثل نقطة تميز لإبراز المنطقة، وما بها من تطوير تاريخي وفني.