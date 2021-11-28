سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28-11-2021 في مصر

شهد سعر الدينار الكويتي، تباينًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، وذلك في عدد من البنوك العاملة المصرية بالقطاع المصرفي، ونظرًا لعمليات البحث اليومية من قِبل المواطنين والمستثمرين عن التغيرات اليومية في أسعار العملات العربية والأجنبية، تستعرض «الوطن»، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية اليوم الأحد 28 نوفمبر الحالي، في بعض البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 49.19 جنيه للشراء و52.01 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد نحو 47.45 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم، نحو 51.62 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي بنك الإسكندرية 48.36 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 51.62 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.19 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، عند 51.98 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، نحو 51.69 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، نحو 47.45جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، إلى نحو 48.36 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.