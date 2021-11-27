استقرار أسعار الدولار في البنك المركزي.. ومكاسب 0.95% الأسبوع الماضي

شهدت أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي استقرارا في أسعاره خلال تعاملات اليوم السبت 27 نوفمبر، كما استقرت أسعاره في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر، حيث سجل متوسط السعر اليوم لدى المركزي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الأول الخميس حيث تستقر الأسعار نظرا لتوقف أعمال تداولات البورصة المصرية والبنوك، وتتأثر أسعار صرف الدولار بالأحداث العالمية سواء السياسية والاقتصادية، كما يؤثر سعره على العديد من الصناعات، وكذلك المستوردين والسلع، لذلك يهتم الكثير من المواطنين وأصحاب الأعمال بمتابعة تحركاته السعرية يوميا.

وتحركت أسعار الدولار في مصر بشكل طفيف منذ بداية العام الحالي 2021، حيث كانت التحركات في حدود الـ8 قروش فقط صعودا وهبوطا خلال الـ11 شهرا الماضيين.

ثبات أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجلت أسعار الدولار اليوم في البنك المركزي استقرارا، والذي لم يشهد أي تحرك في سعره منذ أكثر من شهرين وخاصة منذ منتصف سبتمبر الماضي، حيث منذ ذلك التاريخ لم تتحرك أسعار الصرف للدولار.

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر في بداية يناير الماضي عقب احتفالات بداية العام، والذي جاء سعره 15.67 جنيه للدولار الواحد للشراء و15.77 جنيه للبيع.

ارتفاع مكاسب بنسبة 0.95% خلال الأسبوع الماضي

وبدأت أسعار الدولار في الهبوط حيث سجل أقل سعر له خلال الـ11 شهرا الماضيين في منتصف يونيو، والذي جاء فيه سعر للدولار في البنك المركزي بقيمة 15.59 جنيه للدولار الواحد للشراء.

وأعلن البنك المركزي المصري صباح الخميس الماضي، تحقيق الدولار الدولار الأمريكي مكاسب بنسبة 0.95%، لينهي بذلك تداولات الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ أغسطس 2020.

وأشار التقرير الخاص بالأسواق العالمية، إلى أنَّ مخاوف التضخم والنظرة المستقبلية المتخوفة دفعت العملة الأمريكية للصعود بتلك النسبة التي اقتربت من 1%.