البنك الأوروبي: 11 بنكا محليا مولت المشروعات الصغيرة خلال 8 سنوات

قالت ريم السعدي، المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار، إن البنك ضخ تمويلات ائتمانية في مصر بقيمة 800 مليون دولار منذ عام 2013 حتى الآن من خلال 11 بنكًا محليًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

السعدي: البنك سيوفر 75% من التسهيلات الائتمانية لكل مشروع

وأضافت السعدي خلال كلمتها في مؤتمر البورصة للتنمية اليوم بمدينة بورسعيد، أن البنك يستهدف ضخ مزيدًا من التسهيلات الائتمانية في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترات المقبلة.

وأشارت الى أن البنك يوفِّر 75% من قيمة التسهيل الائتماني لكل مشروع.

وتابعت السعدي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديين رئيسيين، الأول الوصول إلى المعرفة، والثاني الوصول إلى التمويل.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر البورصة للتنمية في مدينة بورسعيد، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد، وعدد من رجال الأعمال المصريين ورؤساء الشركات.

وفي ذلك السياق، كانت السعدي قد أكدت استهداف البنك الأوروبي تقديم حوالي 150 إلى 200 مشورة خلال عام 2021، وذلك من خلال برنامج الدعم الفنى باسم «خدمات الأعمال».

وبالفعل نجح البنك في تقديم المشورة إلى أكثر من 1200 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنهاية الربع الأول من عام 2021.

ويعد الدعم المادي أو النقدي جزءا مهما لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك عوامل رئيسية إضافية لإنجاح تلك المشروعات من توفير التمويلات بسعر فائدة مدعم وتوفير الاستشارات المالية والدعم الفني.

ومن خلال ذلك، يتمكن أصحاب المشروعات ورواد الأعمال من التعرف على كيفية إدارة مشروعاتهم ووضع خطط عمل متكاملة وكيفية اختراق الأسواق الجديدة وتحسين أداء العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية.