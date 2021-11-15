أخبار البورصة المصرية.. خسارة 15 مليار جنيه وسط إغلاقات حمراء للمؤشرات

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين، 15 نوفمبر 2021، ثاني جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي وسط أحجام تداول ضعيفة وتراجع رأس المال السوقي بضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية مقابل مشتريات العرب والمصريين، ليغلق الأخير عند مستوى 719,8 مليار جنيه، محققا خسائر تقدر بنحو 14,8 مليار جنيه.

وتهتم «الوطن» برصد أخبار البورصة المصرية من قيم وأحجام تداول وكذلك أداء الأسهم والقطاعات الرئيسية، بجانب أداء مؤشرات البورصة والتي جاءت كالتالي:

أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم

اختتم المؤشر الرئيسي لـالبورصة المصرية، إيجي إكس 30 تعاملاته اليوم على تراجع بنسبة 1.43%، ليغلق عند مستوى 11,496.6 نقطة، فيما استقر المؤشر السبعيني الخاص بقياس أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة عند مستوى 2,129.65 نقطة بنسبة نزول 3.23%.

وكذلك سجل المؤشر الخمسيني، إيجي إكس 50، هبوط بنسبة 2.41% ليهوي إلى مستوى 2,004.36 نقطة، فيما انخفض المؤشر المئوي بنسبة 2.57% منهياً تداولاته عند مستوى 3,106.04 نقطة.

وبذلك يعتبر أداء مؤشرات البورصة المصرية سلبياً في جلسة اليوم.

أحجام وقيم تداول هزيلة بختام جلسة الاثنين

وبلغ إجمالي قيم التداول بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، حوالي 1,01 مليار جنيه، عبر بيع وشراء نحو 266,3 مليون سهم بواقع تنفيذ 41,3 صفقة، لعدد 195 شركة، ليرتفع أسهم 18 شركة مقابل تراجع أسهم 119 شركة فيما لم يتغير اتجاه أسهم 58 شركة.

«المصريون» يسيطرون على أكثر من ثلثي تعاملات اليوم.. تعرف على الأرقام والنسب

سيطر المستثمرون المصريون على 70.9% من إجمالي التعاملات اليوم، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 20.65% و8.45% من الإجمالي، على التوالي.

فيما سجل «المصريون» و«العرب» صافي شراء بنحو 48,51 و20,3 مليون جنيه على التوالي، مقابل صافي بيع لـ «الأجانب» بقيمة 68,8 مليون جنيه.

وبلغت الحصة السوقية لـ «المؤسسات» نحو 83.06%، مقابل 16.93% للأفراد.