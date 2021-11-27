«البنك التجاري الدولي» يُمول مشروعات بـ70 مليون دولار ضمن برنامج السندات الخضراء

أطلق البنك التجارى الدولى - مصر، برنامج السندات الخضراء لتعزيز تمويل المشروعات التى تقدم حلولاً مستدامة لحل أزمة تغيّر المناخ والقضايا البيئية الأساسية مثل نفاد الموارد الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجى وتلوث الماء والهواء والتربة.

البرنامج يساهم في دعم اقتصاد مصر الأخضر وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مصادر الطاقة

وقال البنك إن البرنامج سيُسهم فى دعم اقتصاد مصر الأخضر وزيادة حصة الطاقة المتجدّدة فى مصادر الطاقة فى مصر، بالإضافة إلى التوسّع فى إنشاء المبانى الخضراء فى جميع أنحاء الجمهورية، وتطوير أفضل ممارسات ترشيد استهلاك مصادر الطاقة فى القطاع الصناعى.

وقام «CIB» بإصدار إطار عمل السندات الخضراء خلال هذا العام لتحديد المبادئ والإرشادات التوجيهية لإصدار السندات الخضراء، وهو ما يعكس التزام البنك الراسخ بتطوير ممارسات التمويل المستدام وتعزيز مكانته الرائدة فى القطاع المصرفى المصرى، حيث يتوافق هذا الإطار مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ويُعزّز استراتيجية التمويل المستدام للبنك، حيث سيتم استخدامه كمرجع لإصدار السندات الخضراء بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبنك، واحتياجات التمويل المستقبلية وإطار نظام الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS)، حسب بيان للبنك.

وقال حسين أباظة إن البنك يؤمن بأن الجهود التى يبذلها لدعم المشروعات الخضراء على المستوى المحلى ستسهم فى تعزيز نمو سوق السندات الخضراء وستُشجع جهات الإصدار الأخرى والمستثمرين والجهات التنظيمية على التنسيق فى ما بينها على المستويين المحلى والإقليمى لتنمية هذه السوق للوصول بصافى الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050.

وتشمل محفظة المشروعات الخضراء التى تمت الموافقة على تمويلها من خلال عائدات السندات الصادرة من «CIB»، مشروعات من مختلف القطاعات الصناعية تبلغ قيمتها نحو 70 مليون دولار، بما فى ذلك المقر الرئيسى لـ«CIB» فى العاصمة الإدارية الجديدة، الذى سيحصل قريباً على شهادة البناء الأخضر.

كما قام البنك بعقد اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير أول مشروعات تمويل المبانى الخضراء فى مصر، التى من المتوقع أن تشكل حصة كبيرة من المشروعات الممولة، إلى جانب 3 مشروعات أخرى فى القطاع المصرفى والتعليمى والأغذية والمشروبات وغيرها من المشروعات الواعدة التى سيتم منحها شهادات البناء الأخضر قريباً.

وتوقع «أباظة» أن يقوم المستفيدون من المشروعات ذات المردود الإيجابى على البيئة بالترويج لمفهوم المبانى الخضراء، لا سيما بعد التأكد من كفاءتها والاستفادة من المزايا التى تتمتع بها.

جدير بالذكر أنه تم إصدار السندات الخضراء، بالتعاون مع مكتب ذو الفقار للمحاماة، المستشار القانونى لـ«CIB»، وشركة «ديلويت» التى قامت بدور المراجعة.

وقال مانويل رييس ريتانا: «نحن فخورون بأن استثمارنا فى أول سندات خضراء للقطاع الخاص فى مصر بدأ يُتَرجَم إلى أفعال. نتوقع أن يكون هذا المشروع الرائد مصدر إلهام للاعبين آخرين فى القطاع الخاص لإطلاق العنان للتمويل للمشروعات الذكية مناخياً ودعم انتقال مصر إلى اقتصاد أكثر اخضراراً».

وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، يقوم البنك حالياً بتحديد وتقييم المشروعات المؤهلة بمحفظته، والتى تبلغ قيمتها الإجمالية 70 مليون دولار، كما يلتزم «CIB» أيضاً بترسيخ ثقافة الممارسات الخضراء فى جميع عملياته عبر توسيع نطاق التدريب ودعم تطوير المنتجات الجديدة بجميع قطاعات وإدارات البنك.