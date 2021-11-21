سفير بريطانيا: تشارلز يرى أن مصر قد تصبح قوة عظمى في الطاقة المتجددة

قال جاريث بيلي، السفير البريطاني في القاهرة، إن زيارة الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني وزوجته الأميرة كاميلا، إلى مصر تُعد الأولى لهما منذ 15 عامًا، إذ أنه في عام 2006 كانا في زيارة لمصر من أجل قضاء شهر العسل، وكانت تلك الفترة تحمل ذكريات جميلة لهما، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «أون».

الأمير تشارلز وزوجته زارا مصر في 2006 لقضاء شهر العسل

وأضاف «بيلي»، أن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، لمسا في زيارتهما لمصر اختلافًا كبيرًا مقارنة بالزيارة الأولى في عام 2006، إذ تشهد مصر تطورًا ملحوظًا وافتتاح مشروعات كبيرة والتغير للمستقبل، «هما شايفين أن مصر لديها إمكانيات كبيرة على سبيل المثال في مجال الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، شايفين إن مصر بإمكانياتها تستطيع أن تكون قوة عظمى في الطاقة المتجددة وفي الثورة الخضراء أمام شعوب العالم».

ضرورة الحفاظ على البيئة والحد من تغير المناخ

واختتم الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، زيارة استغرقت يومين للقاهرة والإسكندرية في أول جولة خارجية لهما بعد وباء كورونا، وكان الأردن أولى محطاتها وتبعته مصر، فيما أكد تشارلز والدوقة كاميلا خلال زيارتهما على رسائل أساسية تتعلق بضرورة الحفاظ على البيئة والحد من تغير المناخ، وتعزيز الحوار بين الأديان، وتمكين المرأة والشباب والاحتفاء بالتراث والثقافة.