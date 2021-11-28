فنانات ارتدين الحجاب على يد الشيخ الشعراوي.. أبرزهن شادية

تمر اليوم ذكرى رحيل الفنانة القديرة شادية التى رحلت عن عالمنا فى 28 نوفمبر 2017، عن عمر ناهز 86 عاما، لتترك إرثا عظيما من أعمالها الفنية، وفي عام 1985، قررت شادية الاعتزال بعد تقديم أغنية «خد بإيدي» في حفل الليلة المحمدية، وكان الشيخ محمد متولي الشعراوي سببا في ارتدائها الحجاب.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، في السطور التالية مساهمة الشيخ الشعراوي في ارتداء 4 فنانات للحجاب من بينهن شادية.

شادية

كان لاعتزال الفنانة شادية الفن وارتدائها الحجاب مقدمات لذلك من خلال غنائها للأغنيات الدينية والصوفية مثل أغنية «خد بإيدي»، والتي بسببها ذهبت للشيخ محمد متولي الشعراوي بصحبة الفنانة ياسمين الخيام، وبدأت من هنا السير في طريق الاعتزال وارتداء الحجاب.

سهير البابلي

صرحت الفنانة سهير البابلي، في أكثر من حوار تلفزيوني، أن ابنتها كانت سببا رئيسيا في ارتدائها الحجاب، حيث أكدت الفنانة الراحلة، حينها أن ابنتها الوحيدة «نيفين»، كان لها عظيم الأثر في ارتدائها الحجاب، وأنها «خجلت» من تدين ابنتها، في حين أنها انشغلت عن الدين بالفن، والغناء والتمثيل، على حد قولها.

وقالت «البابلي»، إنها سألت عددا من الشيوخ، أبرزهم الشيخ محمد متولي الشعراوي، واقتنعت أنها مقصرة بحق دينها، فلجأت لارتداء الحجاب، لأنها خافت من عقاب الله.

عفاف شعيب

قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها ارتدت الحجاب يوم 9 أكتوبر 1992، وذلك في أحد اللقاءات التلفزيونية.

وأضافت: «روحت قعدت مع الشيخ متولي الشعراوي قبل الحجاب وأخدتني إليه الحاجة ياسمين الخيام، ولما روحنا لقيته بيقول الحجاب فرض والله فرضه وهتتحاسبوا عليه، هو كان بيقول بس مش بيفرض عليكي حاجة».