قصة عمل فني لم يكتمل للراحلة دلال عبدالعزيز.. يجسد حياة «شادية»

تناثرت بعض الشائعات قبل نحو 10 سنوات التي تؤكد قيام الفنانة دلال عبدالعزيز بتجسيد شخصية الفنانة‮ «‬شادية‮» ‬في مسلسل‮ ‬يروي سيرة حياتها،‮ ‬على أن تقوم دنيا سمير‮ ‬غانم‮،‮ ‬بأداء مرحلة الشباب في حياة «شادية» لكونها تجيد الغناء والتمثيل معا،‮ إلا أن الفنانة دلال عبد العزيز نفت تلك الشائعة مؤكدة أنها: تراجعت عن الفكرة احتراما لرغبة الفنانة شادية قبل وفاتها‮.‬

دلال عبد العزيز وقراءة مذكرات الراحلة شادية

وردا على الشائعة قالت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في تصريحات إعلامية سابقة:، «أنا قرأت ‬مذكرات للفنانة شادية كان‮ ‬كتبها الشاعر الغنائي محمد حمزة في إحدي المجلات السينمائية وعجبتني القصة جدا،‮ ‬وتمنيت أن ألعب دور شادية،‮ ‬وطلبت منه شراء القصة،‮ ‬وكلمت المخرج الراحل أشرف فهمي،‮ ‬وطار من الفرحة وكان اقترح اسم السيناريست أحمد صالح لكتابه سيناريو الفيلم،‮ ‬وكان الاثنان قد شاركا في تقديم فيلم‮ "‬لا تسألني من أنا‮" ‬آخر فيلم قدمته الفنانة شادية للسينما، وبعد فترة وصلني خبر أن الفنانة شادية تريد تأجيل مشروع الفيلم،‮ ‬وطبعاً‮ ‬أنا مش ممكن أعمل حاجة تضايقها»، بحسب تعبيرها.

تأجيل دلال عبد العزيز للعمل الفني احتراما لرغبة الفنانة شادية

وتكرر الحديث عن مشروع الفيلم الذي يجسد حياة الفنانة شادية بعدها بسنوات قليلة بعد نجاح الفنانة دلال عبد العزيز في دورها بمسلسل«حديث الصباح والمساء»، إلا أن المخرج الكبير «محمد حافظ‮» ‬اتصل بها مرة ثانية‮ ‬وكان الوقت حينها في منتصف التسعينيات وقال لها« مدام شادية بترجوكي تأجلي مشروع الفيلم شوية،‮ ‬لأن الوقت مش مناسب‮» ‬وأدركت حينها أن العمل الفني لن يتم تقديمه أبدا طالما أن الفنانة شادية لاترغب في ذلك،«ما أقدرش أزعل مني شادية،‮ ‬كل الحكاية أني لقيت في حياتها مواقف إنسانية كتيرة الناس ماتعرفهاش منها وكنت حابة أنقل حياتها لجمهورها»، بحسب قول الفنانة دلال عبد العزيز في تصريحات إعلامية سابقة.

وفي لقاء سابق للفناة دلال عبد العزيز مع الإعلامية منى الشاذلي، أكدت ارتباطها وحبها لأغنية الفنانة شادية «قطر الفراق»، منذ رحيل شقيقتها الكبرى، بحسب ما روته خلال اللقاء التلفزيوني.

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر ناهز 61 عاماً بسبب مضاعفات شديدة إثر إصباتها بفيروس كورونا المستجد، وكان زوجها الفنان الراحل سمير غانم قد توفي قبل عدة أشهر بسبب المرض نفسه.