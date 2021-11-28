البنوك الأعلى سعرا في شراء الدولار اليوم.. كم ثمنه أمام الجنيه؟

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأحد الموافق 28 نوفمبر، في بداية التعاملات اليومية للبنوك وشركات الصرافة.

صمود الجنيه أمام الدولار

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن الجنيه المصري صمد أمام الدولار خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، وهو ما انعكس إيجابيًا على أسعار السلع والمنتجات وقلل من حدة الارتفاعات العالمية على السلع والمنتجات في السوق المحلي.

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البنوك الأعلى سعر للشراء

احتل بنكي الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبى الإسلامي، قائمة البنوك الأعلى سعرا لشراء الدولار اليوم الأحد 28 نوفمبر بداية التعاملات اليومية بسعر 15.68 جنيه.

بنوك تشتري الدولار بـ 15.67جنيه.

وسجّلت كل من بنوك المصري للتنمية الصادرات والإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد، المرتبة الثانية في قائمة البنوك الأعلى سعرا الشراء الدولار 15.67 جنيه.

وسجل سعر شراء الدولار مقابل الجنيه في بنوك «كريدى أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، والبركة، وبلوم، ومصر إيران للتنمية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وعودة، والشرق، والتنمية الصناعية، وأبو ظبي التجاري، والإسكندرية، وhsbc، وقطر الوطني» بسعر 15.66جنيه للشراء.

فيما سجل سعر الشراء الدولار في البنك المركزي وفيصل الإسلامي سعر 15.65 جنيه.

بنوك أقل سعرا لشراء الدولار:

وجاء بنكي «مصر والأهلي المصري» الأقل سعرًا لشراء الدولار اليوم الأحد 28 نوفمبر بسعر 15.64 جنيه.