سعر الدولار اليوم الخميس في مصر.. البنوك الحكومية وشركات الصرافة

استهل سعر الدولار الأمريكي تعاملاته، اليوم الخميس، 25 نوفمبر 2021، أمام الجنيه المصري، بالتداول عند متوسط 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، وذلك بحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري، أمس.

وتستعرض «الوطن»، عبر موقعها الإلكتروني، سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي، داخل عدد من البنوك الرئيسية الحكومية والخاصة، بجانب متابعة سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة بمصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية أصولاً، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، صباح اليوم، الخميس.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر

كذلك، يُعرض سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، في فروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الاسلامي

وتُباع العملة الأمريكية بفروع بنك فيصل الاسلامي، صباح اليوم، الخميس، أمام نظيرتها المحلية، عند مستوى سعري 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر بشركات الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة، تعرض الشركة المصرية للصرافة التابعة لبنك مصر، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء لـ«الدولار الأمريكي» في مصر

وعند أعلى سعر شراء للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بين البنوك المحلية، يعرض بنكي «الأهلي الكويتي» و«أبو ظبي الاسلامي» الدولار بـ 15.68 جنيه، صباح اليوم.

أقل سعر شراء لـ«الدولار الأمريكي» في مصر

وفي المقابل، وصل أقل سعر شراء لـ الدولار أمام الجنيه بين البنوك المحلية، إلى 15.64 جنيه، ببنكي «الأهلي المصري» و«مصر».