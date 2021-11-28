منير الحدادي: صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية

أكد منير الحدادي، نجم برشلونة السابق وإشبيلية الحالي، أن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وقال مهاجم المنتخب المغربي، خلال تصريحاته لبرنامج «كورة كل يوم» المذاع على قناة الحياة: «لست الشخص الذي يمكنه تحديد مصير الجائزة، وإذا توج بها محمد صلاح سيكون قد استحقها بالتأكيد وأتمنى له التوفيق».

ومن المقرر أن يكون موعد تسليم جائزة الكرة الذهبية 2021، يوم 29 نوفمبر الجاري، على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

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