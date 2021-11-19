أرقام في مسيرة محمد صلاح بـ«البريميرليج» قبل مواجهة أرسنال المرتقبة

يخوض الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق نادي ليفربول، مواجهة جديدة من أجل قيادة فريقه أمام منافس شرس وهو نادي أرسنال المحترف في صفوفه محمد النني، غدا السبت، بملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الغد التي ستجمع بين ناديي «الريدز» ونظيره «الجانرز» في تمام السابعة والنصف مساء غد، السبت، في الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

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