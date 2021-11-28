رئيس التحرير

محمود مسلم

شاهد.. «كيف تختار مهندس الديكور» على منصة «10mojo» الرقمية

دون مبالغ طائلة وإضاعة للوقت تستطيع الحصول على خدمات مهندس الديكور

كتب:

الوطن
11:33 ص | الأحد 28 نوفمبر 2021
جيلان خبيرة هندسة الديكور

جيلان خبيرة هندسة الديكور

تحاور المهندسة جيلان خبيرة هندسة الديكور، مجموعة من الخبراء، لتقديم أفكار وتصميمات مميزة وإبداعية لديكور المنزل، في برنامج «10Design».

وتستضيف جيلان زاهر، خبراء من @sedarglobal، و@ikeaegypt، و@jotunpaintsarabia، لتقديم 24 فكرة مختلفة لتصميم كل ركن في المنزل ، دون مبالغ طائلة وإضاعة الوقت حيث يتيح البرنامج الحصول على خدمات مهندس الديكور

المهندسة جيلان زاهر، حاصلة على الماجستير في العمارة الخضراء من كلية هندسة قسم عمارة بجامعة القاهرة.

اقرأ المزيد:

«العمارة الخضراء» لحل الأزمة البيئية في مصر.. البدء بـ100 عمارة في بدر

ملامح العمارة الخضراء بالمدن الجديدة والمحافظات

انتعاش الطلب على سوق الديكور والأثاث المصري في ظل استقرار الأسعار

ورشة "مدرسة الديكور " بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

لماذا تستخدم المطاعم العالمية "الأحمر والأصفر" في الديكور والشعار؟

4 حيل في الديكور تساعد على الاسترخاء وتحسين مزاجك