شاهد.. «كيف تختار مهندس الديكور» على منصة «10mojo» الرقمية
دون مبالغ طائلة وإضاعة للوقت تستطيع الحصول على خدمات مهندس الديكور
كتب:
الوطن
11:33 ص | الأحد 28 نوفمبر 2021
جيلان خبيرة هندسة الديكور
تحاور المهندسة جيلان خبيرة هندسة الديكور، مجموعة من الخبراء، لتقديم أفكار وتصميمات مميزة وإبداعية لديكور المنزل، في برنامج «10Design».
وتستضيف جيلان زاهر، خبراء من @sedarglobal، و@ikeaegypt، و@jotunpaintsarabia، لتقديم 24 فكرة مختلفة لتصميم كل ركن في المنزل ، دون مبالغ طائلة وإضاعة الوقت حيث يتيح البرنامج الحصول على خدمات مهندس الديكور
المهندسة جيلان زاهر، حاصلة على الماجستير في العمارة الخضراء من كلية هندسة قسم عمارة بجامعة القاهرة.