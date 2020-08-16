رئيس التحرير

محمود مسلم

ورشة "مدرسة الديكور " بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

كتب:

إلهام زيدان
04:31 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
مركز الثقافة السينمائية

مركز الثقافة السينمائية

ينظم مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، ورشة "مدرسة الديكور السينمائى" فى السابعة من مساء يوم الأربعاء 19 أغسطس الجارى.

ويوجه الناقد الفنى مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، دعوة للهواة ومحبى فن الديكور للحضور والمشاركة بالورشة، التى يشرف عليها مهندس الديكور شادى العنانى، وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

ويحرص مركز الثقافة السينمائية باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.

اقرأ المزيد:

مركز الثقافة السينمائية يعرض 4 أفلام الأربعاء المقبل

الأربعاء.. ثلاثة أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية

الأربعاء.. عرض فيلم the mule في مركز الثقافة السينمائية

داود عبد السيد: "رزق الله" علامة مهمة في الثقافة السينمائية