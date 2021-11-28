وزيرة البيئة: الانتهاء من التفتيش على 310 منشآت صناعية بـ4 محافظات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من التفتيش النوعي على المنشآت الصناعية بإجمالي 310 منشآت كمرحلة أولى بالمناطق الصناعية القائمة بمحافظات الجيزة والشرقية والإسكندرية والفيوم.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بمتابعة الموقف البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف، التي تستقبل صرف صناعي وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة برئاسة وزارة البيئة لخفض أحمال التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية.

الحملات تستهدف إحكام الرقابة على الصرف الصناعي

وأوضحت وزيرة البيئة، ورئيس اللجنة أنَّه تمّ المرور والتفتيش لتحديد الموقف البيئي ومدى مطابقة المخلفات الصناعية السائلة للاشتراطات والمعايير البيئية علي 134 منشأة بنطاق المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة كذلك 100 منشأة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية و47 منشأة بنطاق برج العرب بمحافظة الإسكندرية، إضافة الى 29 منشأة بالمنطقة الصناعية بكون أوشيم بمحافظة الفيوم.

47 محطة تستقبل مياه الصرف الصناعي

وشددت وزيرة البيئة، على استكمال أعمال اللجنة بالتفتيش على المنشآت التي لها صرف صناعي بعدد من المناطق الصناعية كمرحلة ثانية ومتابعة الموقف البيئي ومدى الالتزام بكود التشغيل والصيانة وكذلك التحديات التي تواجه محطات معالجة مياه الصرف الصحي، التي تستقبل مياه صرف صناعي على مستوى الجمهورية وعددها 47 محطة وكذلك مقترحات التطوير ورفع الكفاءة والإجراءات التصحيحية التي تتضمن تحديد مدى الاحتياج إلى استثمارات وجار الانتهاء منها ومتابعتها.

وأشادت ياسمين فؤاد، بمستوى التنسيق والتعاون المثمر بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة خاصة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة المركزية لشؤون البيئة بوزارة الصحة وهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جدير بالذكر، أنَّ اللجنة تختص بالمرور علي محطات المعالجة بالمدن والمناطق الصناعية والمحافظات التي تستقبل صرف صناعي وكذلك المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على الشبكة العمومية والتشديد على الرقابة البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي على مستوى الجمهورية.