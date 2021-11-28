قانون مرتقب لفرض اللغة العربية في المدارس ومصالح الحكومة وأسماء الشوارع

تبدأ لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب، برئاسة درية شرف الدين رئيسه اللجنة في اجتماعها بعد غد، مناقشة مشروعي قانون لكل من النائبه منى عمر عضو مجلس النواب سولاف درويش عضو مجلس النواب، بشأن حماية اللغة العربية والنهوض بها، ويحدد مشروع القانون غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على المخالفين، ويلزم المدارس والمعلمين بالالتزام بها في تدريس المناهج، كما يلزم باستخدامها في جميع المصالح الحكومية، ويفرض على الأحياء استخدام اللغة العربية في أسماء الشوارع والأحياء والمتنزهات، وعدم اللجوء إلى اللغات الأخرى.

وقالت النائبه سولاف درويش، في المذكرة التفسيرية لمشروع قانون النهوض باللغة العربية، التي حصلت على نسخة منها، إن الهدف من تقديم هذا القانون هو حماية اللغة العربية من الاندثار حتى لا تتعرض اللغه العربيه للتشويه والتلاشى نتيجه التاثير السلبي من العولمه والغزو الثقافي الموجه، وتابعت: لذا تقدمت بمشروع قانون لحمايه اللغه العربيه عملا باحكام الماده 122 من الدستور و الماده 158 من اللائحه الداخليه للمجلس وقمت بتوضيح الهدف من تقديم مشروع القانون في مذكرته الايضاحيه حيث انه من المعروف ان اللغه العربيه هي الرابط الوجداني والفكري لابناء الامه فيها ازدهر المجتمع وتاثرت به بطريقه تفكير افراده هذه الميزه التفاعليه للغه العربيه اهلها لتكون على راس اولوياتها اعداء الامه لمواجهتها وخلق فجوه ثقافيه بينها وبين اهلها حتى اذا انسلخ الانسان عن ما يميزه ويمنحه هويته وتفرده كان من السهل الاطاحه ودثر حضاره ونظرا لما تتعرض له اللغه العربيه الفصحى من تاثير سلبي نتيجه العولمه والغزو الثقافي الموجة الذي يهدف الى القضاء على اركان الهويه وتفريغ الشعب من ماضيه المرتبط باللغه العربيه.

عقوبات في قانون حماية اللغة العربية

وأضافت: هذا القانون يتضمن من العقوبات ما يكفلل حمايه حمايه اللغه من اي سوق يساهم في طمسها او اضعافها حتى ولو كان بدون قصد واخيرا فاني ارى اخذ راي مجمع اللغه العربيه في مشروع قانون المعروض حيث انه من المسلم به ان هذا المجمع هو المنوط بكل ما يتعلق باللغه العربيه، ومنها الغرامة بداية من ألف جنيه حتى 10 آلاف جنيه.

واضافت النائبه سولاف درويش ان المذكره التفسيريه للقانون أوضحت أن الدستور نص في الماده 2 منه على ان الاسلام هو دين الدوله واللغه العربيه لغتها الرسميه ومبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع وهذا يعني ان هناك التزام على الدوله لحمايه اللغه العربيه التي هي لغه الدوله الرسميه حيث عدد اللغه العربيه من مقومات الهويه الوطنيه لمصر ورمز ثقافتها الامر الذى يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنميتها استعمالها وذلك بالحفاظ على سلامه اللغه كتابه وصيانتها من كل التاثيرات الاجنبيه وجعلها لغه معاصره تتوفر على كل المعلومات اللازمه المسيره كل جوانب الحضاره الانسانيه وتطورها.

أهداف قانون حماية اللغة العربية

وتابعت في المذكرة التفسيرية لمشروع قانون حماية اللغة العربية أنه رغم أن اللغه العربيه هى اللغه الرسميه لمصر بموجب الدستور الا انه والى الان لا يوجد رفيع قوي يعمل على حمايتها وفقا للدستور مما اصبحت معمل حاجه ملحه لسن تشييع يعمل على حمايه اللغه العربيه من غزو اللغات الاجنبيه وفرض استعمالها في مختلف المحافل الفضائيات والمؤسسات الاداريه والتربويه والاعلاميهمن الازمه الحقيقيه تكمن في المايكروتك مجمع اللغه العربيه في الحفاظ على سلامه اللغه غير ملزم لغيره لغيره من الجهات المختلفه في مشروع القانون المعروض الان يستطيع حمايه وتنميه اللغه العربيه في معظم خطب ومخاطبات اساسه والمسؤولين مليئه بالاخطاء النحوية.

وأشارت النائبة إلى أن اللغه العربيه لا تحظى بالاهتمام الذي يليق بها كلغه القران الكريم، بحسب قولها، وكمعلم اساسي من معالم الهويه الاسلاميه وانت ظهوره مقابل حرص البعض على تعلم لغات اخرى اجنبيه يجعل هناك تعدديه في الانتماء لابناء البلد الواحداللغه العربيه تحتاج الى تنميه حيث أن إصدار قانون لحماية ونهوض اللغه العربيه يواجه الفراغ القانوني حول استعمال اللغه العربيه بالقطاعات الحكوميه بعد ما يزيد من 50 عاما، كما ان اصدار هذا القانون هو لحمايه السياده الوطنيه فلوج القوميه عنوان السياده وضماناتها فحمايه اللغه العربيه تاكيد لمسئوليه الدوله والمجتمع في تاهيل اللغه الرسميه في مختلف ميادين المعرفه والثقافه والحياه العامه و الانشطه الفنيه والاعلاميه.