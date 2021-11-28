مباحثات مصرية عراقية أردنية لدعم التعاون فى مجالات الاتصالات

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مباحثات موسعة مع أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس أركان شهاب الشيباني، وزير الاتصالات بجمهورية العراق، اللذين يزوران القاهرة؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتدعيم العلاقات الثلاثية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك في إطار مسار قمم التعاون الثلاثي التي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة فى مارس 2019 تحت رعاية قادة الدول الثلاث.

العلاقات بين الدول الثلاث يؤصلها التاريخ وترسخها الجغرافيا

وعُقد اجتماع موسع بحضور عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاتصالات العراقية، ووزارة الاقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الاجتماع، أن العلاقات بين الدول الثلاث هى علاقات يؤصلها التاريخ وترسخها الجغرافيا؛ مشيرا إلى أهمية توطيد هذه العلاقات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث، وذلك في ضوء التطور التكنولوجي وما يشهده العالم من ثورة صناعية رابعة تنفتح على كل التقنيات والتى يمكن الاستفادة منها في التصدي للتحديات التي تواجه المجتمعات.

بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال

وأوضح الدكتور عمرو طلعت محاور التعاون المقترحة بين الدول الثلاث والتي تشمل بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال، وإتاحة الفرص للشباب في البلدان الثلاثة لتأسيس شركات ترتكز على المعطيات الحديثة، مشيرا إلى أنه تم أيضا بحث التعاون فى مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي يمكن الاستفادة منها في عدة مجالات منها الرعاية الصحية وإدارة الموارد المائية والبيئة والزراعة ومعالجة النصوص العربية، وذلك بالإضافة إلى التعاون في مجال الربط البيني وإتاحة النفاذ إلى الفضاء السيبراني لعدد أكبر من المواطنين فى البلدان الثلاثة بما يسهم فى تحقيق الوحدة الرقمية والنهضة التكنولوجية.

إقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدان الثلاثة

ومن جانبه، أكد المهندس أركان شهاب الشيباني، وزير الاتصالات بجمهورية العراق، أن المحاور الاستراتيجية الثلاثة للتعاون تفتح الآفاق للتعاون في محاور متعددة، معربا عن تطلعه لإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدان الثلاثة مع توفير الدعم من الحكومة لإقامة هذه الشراكات التي ستسهم في إتاحة فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أنه تم طرح مقترح أن يتم دعوة شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة العاملة في البلدان الثلاثة في ملتقى يقام في إحدى المدن الثلاث (شرم الشيخ أو البصرة أو العقبة) من أجل تحقيق التعاون وإقامة شراكات فيما بينهم.

وأشاد وزير الاتصالات العراقي بالتجربة المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحا أن العراق لديه خطط للاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في 2022، معربا عن تطلعه إلى التعاون مع مصر والأردن للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، مشيرا إلى اهتمامه بالتعاون في مجال كابلات الألياف الضوئية والتي تمثل أهمية كبرى بما تحققه من إفادة للتطبيقات الأخرى.

قطاع الاتصالات في البلدان الثلاثة يستطيع أن يلعب دورا مهما في تقوية الروابط التاريخية

وأوضح السيد أحمد قاسم الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية أن هذا اللقاء الثلاثي يعد الأول ولكنه لن يكون الأخير، مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلدان الثلاثة يستطيع أن يلعب دورا مهما في تقوية الروابط التاريخية التي تجمع هذه الدول والتي تمثل شعوبها نصف متحدثي اللغة العربية فى المنطقة، وكذلك نصف المستهلكين النهائيين فى المنطقة؛ مشيرا إلى أن العالم يشهد مرحلة من التحول الفكري والاجتماعي والسياسي والرقمي، حيث يعد التحول الرقمي هو أساس عمليات التحول في ضوء المفاهيم الجديدة التي يشهدها العالم، مؤكدا أهمية تمكين الشباب ودعمهم في إطار تعزيز الشراكة بين البلدان الثلاثة.

التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية

وأبدى الوزير الأردني اهتمامه بالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية؛ خاصة وأن الأردن في مرحلة إعداد استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، معربا عن تطلعه إلى الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال وإقامة شراكة حقيقية على أرض الواقع للاستفادة من هذه التقنيات في مختلف المجالات.

وأشار السفير أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى مصر، إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والعراق والأردن والتي تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكدا أن مصر لديها تجربة رائدة وخبرات وكفاءات، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من التجربة المصرية.

وأكد السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، أن البلدان الثلاثة لديها ميزات اقتصادية يمكن في إطارها تحقيق التكامل، مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل رافدة سياسية واقتصادية وكذلك المستقبل لشعوب الدول الثلاث والتي تمثل كتلة بشرية كبيرة تشكل جزءا كبيرا من سكان العالم العربي، مشيدا بالإنجازات التي تشهدها مصر في عهد الجمهورية الجديدة والتي تمثل نجاحا لكل العرب.

إقامة شراكات حقيقية فيما بينهم بما يعود بالمنفعة على مواطني هذه الدول

وخلال الاجتماع، أكد الوزراء أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في البلدان الثلاثة على إقامة شراكات حقيقية فيما بينهم بما يعود بالمنفعة على مواطني هذه الدول.

وخلال الاجتماع الموسع، استعرض الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، دور البريد المصري في ترسيخ المنظومة الرقمية في مصر، موضحا التعاون المصري العراقي الأردني خلال اجتماعات اتحاد البريد العالمي، والتي تشهد دوما توافقا في الرؤى فيما بينهم، مشيرا إلى أوجه التعاون المقترحة في مجال الخدمات البريدية والمصرفية والحكومية المقدمة من البريد.

فيما أوضح المهندس سيف منيب، نائب الرئيس التنفيذى لشؤون الدولي والمشغلين بالشركة المصرية للاتصالات مشروعات الشركة في مجال الكابلات الدولية والربط الدولي اتساقا مع خطة الدولة في صناعة الكابلات الدولية، موضحا التعاون في مجال البنية التحتية الدولية مع الأردن منذ 17 عاما، مشيرا إلى أوجه التعاون الثلاثي المقترحة في هذا المجال.

مشروعات الذكاء الاصطناعي التي هي قيد التخطيط والتنفيذ في مصر

كما تناولت المهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ورؤيتها لتحقيق التنمية والإزهار؛ موضحة مشروعات الذكاء الاصطناعي التي هي قيد التخطيط والتنفيذ في مصر، وكذلك الشراكات المحلية والدولية القائمة، مشيرة إلى التعاون مع دولتي الأردن والعراق في المجموعة العربية للذكاء الاصطناعي تحت مظلة جامعة الدول العربية، كما قامت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بتقديم عرض تقديمي عن رؤية الجامعة التى تعد أول جامعة متخصصة فى المنطقة، مشيرة إلى أن الجامعة تهدف إلى تقديم مستوى تعليمي متميز يضاهي أقوى الجامعات العالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة واحتياجات السوق العالمية وإعداد شباب مصر والمنطقة للمستقبل، موضحة نظام الدراسة بالجامعة وبرامجها الدراسية.

توفير التدريب التقني بشهادات دولية

وأشارت الدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى المبادرات التي ينفذها المعهد القومي للاتصالات بالشراكة مع الشركات العالمية لتوفير التدريب التقني بشهادات دولية، موضحة جهود المعهد لبناء قاعدة من المدربين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى إمكانية التعاون الثلاثي في مجال تأهيل المدربين عبر البرامج التفاعلية عن بُعد، كما أوضحت الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات أن المعهد باعتباره أحد الأذرع التدريبية للوزارة يقدم مصفوفة من المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة التدريب في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والبلوك تشين، مشيرة إلى إمكانية التعاون الثلاثي المشترك من خلال التوأمة والاستفادة من المبادرات التى يقدمها المعهد عبر الإنترنت.

الجدير بالذكر أنه تستمر زيارة الوفد العراقي والأردني لمصر على مدار يومين، ومن المقرر أن يزور الوفدان كلا من مركز البيانات الإقليمي التابع للشركة المصرية للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات.