مصر تستعرض تجربتها في مجال الذكاء الاصطناعى بـ«الأعمال الكندي العربي»

شاركت مصر، أمس واليوم، في أعمال منتدى الذكاء الاصطناعي، الذى نظمه مجلس الأعمال الكندي العربي، بمبادرة من السفارة المصرية في كندا، وبالتنسيق مع منتدى الأعمال الكندي العربي.

وتحدث أمام فعاليات المنتدى كل من الدكتورة جولستان رضوان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، وبحضور ومشاركة السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا.

استعراض مشروعات الذكاء الاصطناعي في الزراعة والري

واستعرضت الدكتورة جولستان رضوان، في مداخلتها، أبرز محددات الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي، والمشروعات التي تضطلع بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيق الذكاء الاصطناعي بمجالات الزراعة والري والرعاية الصحية والمدن الذكية والتخطيط الحكومي، ورؤية الوزارة تجاه سبل بناء وتعزيز القدرات في هذا المجال، وجهود الدولة في إنشاء مراكز إبداع ومدن ذكية.

كما شهدت الجلسة الثانية مشاركة الدكتورة هدى بركة في جلسة الجامعات ومعاهد البحث العلمي، حيث قدمت عرضاً بشأن فرص التعاون الحالية والمستقبلية مع كندا في مجال بناء القدرات، منوهة بمبادرة بناة مصر الرقمية وأهدافها المتمثلة في تطوير القدرات العلمية لخريجي الجامعات المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.

كما استعرضت البرامج ذات الصلة بالمبادرة، ونموذج التعاون الجاري مع الجامعات الكندية، وآخرها جامعة أوتاوا التي تم توقيع اتفاق معها لمنح شهادة الماجستير في عدد من المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات لخريجي الجامعات المصرية.

مشاركة أكثر من 100 شركة كندية في فعاليات المنتدى

ولاقت المشاركة المصرية اهتماماً كبيراً من الحضور من الشركات الكندية ومجتمع الأعمال الكندي الذى تجاوز 100 مشارك، وعكست أسئلة المشاركين اهتماماً بالتطورات التي يشهدها قطاع تكنولوجيا الملعومات والاتصالات فى مصر، واهتماما باستجلاء فرص التعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات الكندية فى هذا المجال.