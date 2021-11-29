أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021

تباينت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 29 نوفمبر، في الأسواق اليومية، حيث انخفضت قيمة بعض الأصناف مثل الجزر أو الفاصوليا، البطاطس، بقيم تتراوح ما بين 0.5 إلى جنيهان في الكيلو، وأرجع الخبراء هذا بسبب توافر المعروض، وزيادة المحاصيل الزراعية.

وفي هذا الصدد، ترصد جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، متوسط أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الاثنين 29 نوفمبر الجاري، وفقًا لجولة صباحية في عدد من الأسواق في محافظة القاهرة والجيزة، في السطور التالية:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية، على النحو التالي:

سعر البطاطا

تراوح سعر البطاطا في الأسواق بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الزيتون

بلغ سعر الزيتون التفاحي نحو 30 جنيهًا للكيلو، والزيتون العزيزي 30 جنيهًا.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 20 جنيها، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، وجاء سعر الفلفل الحامي البلدي بـ10 جنيهات، والفلفل الرومي صوب نحو 7 جنيهات.

سعر البروكلي

وسجل سعر الكيلو جرام من البروكلي نحو 8 جنيهات.

سعر قرع العسل

ووصل سعر حبة قرع العسل، متوسط وزن 4 كيلو جرامات، إلى نحو 27 جنيهًا.

سعر الطماطم

بلغ سعر الطماطم في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 4 إلى 8 جنيهات.

سعر الخيار

وبلغ سعر كيلو الخيار البلدي اليوم نحو 7 جنيهات، والصوب 6 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر القرنبيط

سجل سعر حبة القرنبيط متوسط وزن 2 كيلو نحو 7 جنيهات.

عيش الغراب

وتراوح سعر طبق عيش الغراب وزن 250 جراما بين 25 إلى 40 جنيهًا.

سعر اللفت

تراوح سعر الكيلوجرام من اللفت بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر السبانخ

ووصل سعر كيلو جرام من السبانخ نحو 7 جنيهات، مقابل 10 جنيهات الأسبوع الماضي.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 3 إلى 6 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، بين 2.5 و6 جنيهات.

سعر الجزر

وسجل سعر الجزر اليوم، نحو 5 جنيهات للكيلو، بدلا من 7 جنيهات الأسبوع الماضي.

سعر الخس

سجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات، بينما الخس المر 3 جنيهات للواحدة، والخس الأحمر 5 جنيهات، والخس المشرشر 4 جنيهات للحزمة.

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس اليوم بين 4 و7 جنيهات.

سعر الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا اليوم، بين 6 إلى 8 جنيهات، بدلا من 9 جنيهات الأسبوع الماضي.

سعر الليمون

وتراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 5 و7 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم، بين 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، وسعر الرومي من 1.5 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 27 جنيهًا.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 1.5 إلى 4 جنيهات.

سعر البسلة

وتراوح سعر كيلو جرام البسلة، بين 5 إلى 8 جنيهات.