«الزراعة»: أسعار الخضروات انخفضت أثناء كورونا بسبب المشروعات القومية

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة من القطاعات المرنة، حيث يتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو 5 مشروعات قومية، مؤكدًا أن الدولة المصرية المصرية نجحت في التعامل مع أزمة كورونا العام الماضي، «أسعار الخضر والمنتجات الزراعية قلت لدرجة إن الفول البلدي فضل بـ10 جنيه للكيلو بعد ما كان بـ30 جنيه».

الصوب الزراعية محمية من تغير المناخ واضطرابات الحالة الجوية

وأكد، أن الصوب الزراعية محمية من تغير المناخ واضطرابات الحالة الجوية، مثل تلك التي حدثت في محافظة أسوان الأسبوع الماضي، وتستخدم مبيدات أقل، فتخرج المنتجات خالية من الملوثات وعالية الجودة، لافتًا إلى أن مصر تصدر أكثر من 5 ملايين طن من حاصلاتها الزراعية للخارج، كما أن معاملها المرجعية تبع الوزارة على أعلى مستوى: «نتبع مبدأ الجودة أهم من الإنتاج».

وحول التغيرات المناخية، أضاف فهيم، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن كلمة مصر التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر المناخ «كوب 26»، كانت قوية، حيث عبرت عن الدول النامية التي لم يدافع أحد عن مصالحها منذ فترات طويلة، مؤكدًا أن تأثيرات التغير المناخي أصبحت «سلبية زيادة عن اللزوم».

تغير المناخ قضية عالمية تأثيراتها محلية

وأشار رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن تغير المناخ قضية عالمية تأثيراتها محلية، أي أنه أصبح يؤثر على كل مكان على سطح الأرض، كما أن المناخ تغير في مختلف مناطق العالم ومنها مصر، فمصر تشهد أمطار في فصل الشتاء، كما أن الصيف أصبح شديد البرودة.

تحرك الرئيس في الملف كان ذكيا

وتابع فهيم، بأن ممارسات المواطنين لم تتغير بتغير المناخ، لافتًا إلى أن تحرك الرئيس للتعامل مع هذا الملف كان ذكيا، لأنه ملف شائك وشديد التعقيد: «التغيرات المناخية تؤثر أحيانا على المتاح في الأسواق من المحاصيل، ويؤدي إلى زيادة أسعارها، كما أنه يهدد اقتصاديات أكبر الدول في العالم، وخلال العامين الأخيرين كان أقوى من بنيتها التحتية».