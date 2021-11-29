ماركا: ميسي سيفوز بجائزة الكرة الذهبية.. وصلاح خارج قائمة الكبار

أكّدت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أنَّ الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون الفائز بجائزة الكرة الذهبية الممنوحة لأفضل لاعب في العالم خلال موسم 2020/2021، والمنتظر الإعلان عنها يوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت الصحيفة أنَّ ميسي هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، وذلك طبقًا لتسريبات ظهرت من داخل اللجنة المنظمة لحفل الكرة الذهبية والتي يتم تسليمها غدًا للفائز.

وكشفت الصحيفة أنَّ ميسي سيكون في المركز الأول، في حين يأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، في المركز الثاني، في حين سيكون الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، هو صاحب المركز الثالث، بينما محمد صلاح نجم ليفربول سيكون خارج قائمة الكبار.

وستكون هذه جائزة الكرة الذهبية السابعة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر التاريخ، وللمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بآخر نسخة أقيمت عام 2019، هو الجائزة الأخيرة بعد عدم إقامة الجائزة العالمية في العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

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