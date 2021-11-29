استقرار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. والبنوك الأعلى سعرا لشرائها

سجّلت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29 نوفمبر، استقرارا جماعيا أمام الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، وتقدم «الوطن» في إطار ما تقدمه من خدمات لقرائها على مدار الساعة، خدمة البنوك التي تشتري الدولار وغيره من العملات العربية والأجنبية بأعلى سعر، وهي كما يلي:

البنوك الأعلى سعر للشراء

جاء بنكي الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، على قائمة البنوك الأعلى سعرا لشراء الدولار اليوم الإثنين 29 نوفمبر، في بداية التعاملات اليومية بسعر 15.68 جنيه.

وسجّلت بنوك المصري للتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني، والأهلي المتحد، المرتبة الثانية في قائمة البنوك الأعلى سعرا الشراء للدولار بـ15.67 جنيه.

كما سجل سعر شراء الدولار مقابل الجنيه في بنوك «كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، مصر إيران للتنمية، قناة السويس، المصرف المتحد، عودة، الشرق، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الإسكندرية، hsbc، وقطر الوطني» بسعر 15.66 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي وفيصل الإسلامي سعر 15.65 جنيه.

أعلى سعر لشراء اليورو

سجل اليورو أعلى سعر للشراء في بنوك «مصر ايران للتنمية، المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني» بسعر 17.66 جنيه اليوم.

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني

سجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 29 نوفمبر بسعر 20.90 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

سجلت 3 بنوك أعلى سعر لشراء الريال السعودي، وهي «الأهلي المتحد، الأهلي المصري، وبنك مصر» بسعر 4.18 جنيه اليوم.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي

سجلت بنوك «مصر، كريدي أجريكول، بلوم، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المصري، عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، وhsbc» ليباع بسعر 4.26 جنيه للشراء.