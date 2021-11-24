استقرار سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه في شركات الصرافة بمصر

استقر سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، 24 نوفمبر 2021، أمام الجنيه المصري عند المستويات المعلنة من البنك المركزي المصري، ليسجل متوسط سعري 15.66، و15.76 جنيه للشراء والبيع في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر.

وتهتم «الوطن»، بمتابعة التغيرات في أسعار الدولار بالبنوك الرئيسية الحكومية والخاصة، وكذلك استعراض سعر الدولار اليوم في مصر داخل شركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه، بفروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

فيما يُعرض سعر العملة الأمريكية أمام نظيرتها المحلية، عند 15.64 و15.74 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

ويتداول سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري، بفروع بنك فيصل الإسلامي، عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة

وأظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك البركة، تداول سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بمصر في شركات الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، وبحسب المعلن من الشركة المصرية للصرافة التابعة لبنك مصر، يعرض الدولار الأمريكي بأسعار 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار الأمريكي في مصر

يباع الدولار الأمريكي في السوق المحلي بأعلى سعر شراء أمام الجنيه في بنكي «الأهلي الكويتي» و«أبو ظبي الاسلامي»، عند 15.68 جنيه.

أقل سعر شراء للدولار الأمريكي في مصر

ويتداول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، عند أقل مستوى للشراء بين البنوك المحلية، في أكبر مصرفين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند 15.64 جنيه.