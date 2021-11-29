الإسكان توجّه بتشكيل لجنة لدراسة ضوابط عمل هيئة التنمية السياحية

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بعد نقل تبعيتها لوزارة الإسكان، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

لجنة لدراسة ضوابط عمل هيئة التنمية السياحية

ووجّه وزير الإسكان بحسب بيان، بتشكيل لجنة لدراسة ضوابط عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية، ووضع ضوابط جديدة، لتعظيم العائد التنموي من النشاط السياحي، والعمل بمختلف أنماط الأنشطة السياحية، لمواصلة النقلة الكبيرة التي حققتها الهيئة العامة للتنمية السياحية، في النشاط السياحي بمصر.

وفي بداية الاجتماع، أعرب الدكتور عاصم الجزار، عن سعادته بالعمل مع الزملاء في الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث سبق له العمل بالهيئة قبل 30 عاما، كما تقدّم بالشكر للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على الجهد المبذول فى تنمية قطاع السياحة، والذي بدوره تمنى التوفيق لوزير الإسكان في رئاسته لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.

مرونة لمواجهة التقلبات

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة إيجاد نوع من المرونة في نشاط التنمية السياحية، إذ إنّه نشاط حساس جدا للتقلبات، لذا يجب وضع مجموعة من الضوابط التي تضمن استمرارية النشاط في الظروف المختلفة، وتحقيق مصلحة الدولة والمستثمرين وجميع العاملين بالقطاع، ودفع معدلات التنمية السياحية، وتحقيق أقصى عائد من النشاط.