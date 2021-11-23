وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية وتطوير الكورنيش بالمنصورة الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات السكنية «سكن مصر، وJanna، ومنطقة الفيلات»، الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، بجانب تفقد أعمال تطوير الكورنيش بالمدينة، ورافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وجدد وزير الإسكان، تأكيده على الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، مع الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ جميع مكونات المشروعات المختلفة، مؤكدًا أن الالتزام بالجداول الزمنية، وجودة التنفيذ، هما أمران لا ينفصلان، ويمثلان عنصري النجاح لأي مشروع.

متابعة جميع مراحل تنفيذ المشروع

كما شدد الوزير، على ضرورة الإشراف والمتابعة الدورية والحثيثة، لجميع مراحل وخطوات التنفيذ لمكونات المشروع كافة، من أجل الرقابة على مدى التزام شركات المقاولات المنفذة، بجداول التنفيذ، وجودة وكفاءة الأعمال، حتى نصل إلى الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد وبالجودة والمواصفات المطلوبة، وبدون أي تأخير أو تهاون في جودة التنفيذ.

وخاطب الدكتور عاصم الجزار، مسؤولي شركات المقاولات العاملة في تنفيذ المشروعات، قائلا: «نفذوا مختلف الأعمال بالمستوى والجودة التي تليق بتاريخ وأسماء شركات المقاولات المصرية، وبما يتسق مع النهضة العمرانية التى تشهدها ربوع الدولة المصرية في مختلف المجالات».

مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط

وقال وزير الإسكان: «يضم مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بالمنصورة الجديدة، 4704 وحدات سكنية 196 عمارة سكنية، ومشروع JANNA للإسكان الفاخر، 11232 وحدة سكنية 468 عمارة، بينما يشتمل مشروع سكن لكل المصريين، على 58 عمارة، بالإضافة إلى مشروع الفيلات، والذي يضم 1149 فيلا منفصلة ومتصلة وشبه متصلة، بها 2103 وحدات، وتشمل 499 فيلا منفصلة و152 فيلا متصلة و498 فيلا شبه متصلة.

كورنيش مدينة المنصورة الجديدة

وأضاف، أن المرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، تأتي بطول 4.2 كيلو متر، ويضم «ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال»، كما أنه تم وجارِ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية «2 مدرسة تعليم أساسي - مركز صحي - 8 أسواق تجارية - مركز شرطة وإطفاء - وغيرها».