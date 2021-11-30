أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 30-11-2021 مقابل الجنيه المصري

يهتم قطاع عريض بمتابعة أسعار العملات في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، لما لها من تأثير على أسعار السلع المختلفة، وتستعرض «الوطن»، أسعار العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر، حيث ارتفع بعضها واستقر البعض الآخر، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي، في المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 18.63 جنيه للشراء، و17.83 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 17.67 جنيه للشراء، و17.83 للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 17.61 جنيه للشراء، و17.83 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، نحو 20.81 جنيه للشراء، و20.97 جنيها للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.83 جنيه للشراء، و21.04 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 20.83 جنيه للشراء، و21.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجّل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.