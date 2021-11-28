كيف أثرت سلالة كورونا الجديدة في أسعار العملات والذهب؟

تسبب أوميكرون متحور كورونا الجديد كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية فى حالة من حالات الرعب حول العالم وكان له انعكاسا سلبيا على أسعار بعض السلع مثل الدولار والنفط، بينما حصد الذهب على مكاسب كبيرة.

الدولار الأمريكي

ومن جهته قال إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات في حديثه لـ«الوطن» إن العملة الأمريكية الدولار تضررت من المتحور الجديد عالميا، حيث انخفض سعرها بشكل ملحوظ بداية من يوم الجمعة الماضي، بحدود 0.28% تقريبا، حيث ألقى المتحور الجديد بظلاله السلبية والمستقبلية على الاقتصاد الأمريكي، ولاسيما أن الولايات المتحدة شهدت تسارعا كبيرا في إصابات كورونا خلال الأسبوع الماضي، بما قد يعزز احتمالات اتخاذ السلطات الأمريكية قيود جديدة للسيطرة على تفشي الفيروس.

الذهب

الدكتور واصفى واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية بدوره أكد أن الذهب هو الفائز الوحيد بالمقارنة بباقى الملاذات والاستثمارات كالدولار والعملات المشفرة

وتابع «واصف» أن سعر الأوقية سجل ارتفاعا كبير منذ الإعلان عن المتحور الجديد أوميكرون مقابل تراجع كبير فى سعر الدولار الأمريكي، بسبب متحور كورونا الجديد حيث استطاعت الأوقية كسر حاجز 1800 دولار للأوقية، وهو ما يأتى تزامنا مع ضعف الدولار الأمريكي وتصاعد المخاوف العالمية من متحور فيروس كورونا الجديد بما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا اَمنًا وقت التقلبات العالمية.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات النفط، وهناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار.

النفط:

وفى سياق آخرقال عفيفى بدوى نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك توقعات بهدوء أسعار مشتقات البترول فى السوق المحلى وخاصة زيوت السيارات والغاز والبنزين، حيث انخفضت أسعار للنفط الخام وسجلت العقود الآجلة بشأن سعر الخام الأمريكي نحو 73.15 دولار للبرميل. بينما سجلت عقود خام برنت نحو 77.51 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط على نحو حاد خلال تعاملات الجمعة متأثرة بظهور متحور جديد لفيروس كورونا يثير مخاوف العالم من عودة القيود وإجراءات الإغلاق.

وقررت عدة دول أبرزها الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة، حظر الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا و7 دول أخرى، التي أعلنت عن ظهور بؤر للسلالة الجديدة والتي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية اسم أوميكرون