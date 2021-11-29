البحوث الفلكية: 5 ديسمبر غرة شهر جمادي الأولى 1443هجريا

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد بأن هلال شهر جمادي الأولى سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة و43 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من ربيع الآخر1443هـ الموافق 4 من ديسمبر من العام الجاري «يوم الرؤية».

و أوضح القاضي في بيان للمعهد، أنه يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 10 دقائق، وفي القاهرة لمدة 8 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين «7 إلى 10 دقائق»، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين «2- 21 دقيقة».

وأكد القاضي، أن غرة شهر جمادي الأولى 1443هـ، ستكون فلكياً يوم الأحد 5 ديسمبر المقبل.