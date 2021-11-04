البحوث الفلكية عن غرق مناطق في الدلتا بسبب تغير المناخ: قدامنا 200 سنة

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية، على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بشأن اختفاء مدينة الإسكندرية، بسبب التغيرات المناخية قائلا: «هذه التصريحات حق يراد به باطل».

نحاول الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض إلى 1.5 درجة

وأضاف «القاضي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، اليوم الخميس، أن العالم يحاول الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة، حتى لا يحدث ذوبان الجليد في القطب الشمالي، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب البحر، وهذا من شأنه أن يؤثر على بعض المناطق.

وواصل: «من منظورنا إحنا، ومن القياسات والبيانات اللي عندنا كمعهد قومي للبحوث الفلكية، من خلال قياسات المد البحري، وشبكات قياس انخفاض أو هبوط دلتا نهر النيل، مش أقل من 200 سنة ممكن مناطق بحالها تغمر أو تتغطى بالماء في دلتا النيل، ومش غرق مدن».

وأوضح إلى أن العالم يعيش في موجة من الاحتباس الحراري (ارتفاع في درجة حرارة الأرض)، وبناء على ذلك بدأت الأمم المتحدة في عقد قمم المناخ التي عقدت الدورة الـ26 منذ أيام، وصرح على هامشها رئيس الوزراء البريطاني بتصريحه المشهور.

نضع سيناريوهات للحفاظ على السواحل المصرية من التآكل

ولفت إلى أن المعهد نظم اليوم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لتسونامي، أو اليوم العالمي للتوعية بمخاطر تسونامي، وعُقدت لقاءات بكل الجهات المعنية على رأسها مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء وهيئة العمليات بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والحماية المدنية.

وأفاد بأن كل هذه الجهات تعمل مع بعضها البعض، لوضع سيناريوهات وخطط للدولة للحفاظ على السواحل المصرية، «مش للغرق، ولكن نحافظ عليها إنها متتاكلش أو ميطمرش فيها جزء منها».