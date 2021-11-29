كيفية صلاة الاستخارة ووقتها خطوة بخطوة والدعاء الوارد فيها

كيفية صلاة الاستخارة ووقتها، من الأسئلة الشائعة على محركات البحث، ولاسيما أن الكثيرين يلجأوا في يومهم للاعتماد على صلاة الاستخارة قبل خوض أي خطوة في حياتهم، وللاستخارة دعاء وصلاة، ويجوز ترديد دعاء الاستخارة في كل وقت، ولكن هناك شروطًا لأداء صلاة الاستخارة، وتحاول «الوطن» من خلال هذا التقرير الإجابة على سؤال كيفية صلاة الاستخارة ووقتها، وكذلك أفضل الأوقات التي يتم فيها صلاة الاستخارة واستجابة الدعاء.

كيفية صلاة الاستخارة ووقتها

وللإجابة على سؤال كيفية صلاة الاستخارة ووقتها، فإن هناك دعاء الاستخارة يتم الاستعانة به خلال صلاة الاستخارة، ورد عن النبى محمد - صلّ الله عليه وسلم- أنه قال فيما ورد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلّ الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، حيث يقول: «إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ.. اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (اذكر حاجتك) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي؛ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ.. اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (اذكر حاجتك) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ».

طريقة صلاة الاستخارة بالتفصيل

وتستعرض «الوطن»، طريقة صلاة الاستخارة بالتفصيل، وذلك في إطار الإجابة على كيفية صلاة الاستخارة ووقتها، وهناك عدد من الخطوات الضرورية واللازمة لصلاة الاستخارة، ويأتي في المقدمة استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، ونية الاستخارة واليقين بالله سبحانه وتعالى، ويفضل قول دعاء الاستخارة بعد صلاة ركعتين.

ويتم أداء صلاة الاستخارة ركعتين، ومن السنة أنّ تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الكافرون، أما في الركعة الثانية يتم الاستعانة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة.

وبعد الانتهاء من الصلاة تمامًا، رفع الأيدي بالدعاء مستحضرًا عظمة الله، وتحمد الله وتثنى عليه وتصلى على النبى صلى الله عليه وسلم والأفضل أن تكون الصلاة على النبى بالصيغة الإبراهيمية «التى تقال فى النصف الثانى من التشهد».

ثم تقرأ دعاء الاستخارة: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ.. اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (اذكر حاجتك) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي؛ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ.. اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (اذكر حاجتك) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ.» ثم تصلى على النبى مرة أخرى بالصيغة الإبراهيمية.

أوقات صلاة الاستخارة

ومن ضمن الأسئلة الشائعة المرتبطة بجانب كيفية صلاة الاستخارة، هو الأوقات التي يستحب فيها صلاة الاستخارة، ويعد الثلث الأخير من الليل وقبل صلاة الفجر، لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» رواه البخاري (1145)، ومسلم (758).