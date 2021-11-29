مصرع طفل صعقا بالكهرباء بإحدى قرى البحيرة

لقي طفل مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بقرية العرقوب البحري بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

صعق كهربائي لطفل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد باستقبال المستشفى جثة طفل إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بقرية العرقوب البحري، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى.

حفظ الجثة بثلاجة الموتى

بالانتقال والفحص تبين وفاة الطفل آدم علي مرعي عطية، سنتين، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي حوش عيسى العام، تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.