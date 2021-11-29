عبد الغفار: من حق الحكومة تعيين 5 شخصيات عامة بالأعلى للجامعات الخاصة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على حق الحكومة في تعيين 5 شخصيات عامة ضمن تشكيل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديلات قانون الجامعات الأهلية والخاصة.

تعيين الحكومة في مجلس الجامعات الخاصة

وأكد الوزير، تعقيبًا على اعتراض بعض النواب على تعيين الحكومة في مجلس الجامعات الخاصة، أن تلك الشخصيات لا يتم اختيارهم بشكل شخصي من الوزير، ولكن يتم طرح أسماء ويتم التوافق عليها.

وقال وزير التعليم العالي، لدينا 25 رئيس جامعة خاصة يكونوا ممثلين في القرار، كما أن تعيين الحكومة لبعض الشخصيات لا يؤثر على استقلالية إدارة الجامعات، خاصة أن هناك فرق بين الاستقلالية وتحقيق الانضباط.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن هناك خطة عامة للدولة في التعليم، لذلك لابد أن تراقب من خلال وزارة التعليم العالي.

تشكيل مجلسين إدارة الجامعات

وتنص المادة 18 من القانون على تعيين خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة 18 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية والتي تنص على تشكيل مجلسين لإدارة تلك الجامعات.