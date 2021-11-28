برلماني: تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية يسد عجز الجامعات

أكّد النائب الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية التي يناقشها المجلس اليوم، مشيرًا إلى أنها تأت لعلاج عدد من الأمور الهامة المطلوبة بالجامعات الأهلية.

دورالجامعات الأهلية

وأعلن عضو لجنة التعليم، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، موضحًا أنَّ التعديلات من شأنها أن تحفز الاتجاه لإنشاء الجامعات الأهلية.

وأكّد «المندوه»، أنَّ الجامعات الأهلية تقوم بدور هام في سد عجز منظومة التعليم الجامعي، حيث تقوم الجامعات الأهلية بتوفير أماكن لمن لم يتمكن من الالتحاق بالجامعات الحكومية وفي نفس الوقت لا يقدر على مصروفات الجامعات الخاصة.

واستشهد في كلمته، بزيارته الأخيرة إلى جامعة الجلالة الأهلية، مؤكّدا أنَّ صرح عظيم ومحتوى جيد، مشيرًا إلى أنَّ التعديلات تمنح مجلس أمناء الجامعات الأهلية حق الموافقة على اللائحة، وهو أمر مطلوب حتى لا تحيد الجامعة عن أهدافها، وذلك يؤدي إلى تشجيع المساهمين في إنشاء الجامعات الأهلية وزيادة أعدادها.

احتفالية طريق الكباش

وحرص «المندوه» في كلمته، على توجيه الشكر للرئيس السيسى على ما وصفه بالحدث التاريخى يوم الخميس الماضى، خلال افتتاح طريق الكباش بعد تطويره، قائلا: «أبهرنا العالم للمرة الثانية وهو ما يؤكد قدرتنا على ذلك».

كما وجه الشكر إلى ورئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة وكل المشاركين في تنظيم الحفل، متابعًا: «العالم كله تحدث على الحدث وقالت وسائل الإعلام العالمية عنه بأنه الأول من نوعه وأبهر العالم»، مستعرضا خلال كلمته تناول وسائل الإعلام العالمية لهذا الحدث.