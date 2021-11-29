طلب إحاطة بشأن رفض علاج مرضى مركز القلب بسوهاج على نفقة الدولة

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب الإحاطة، المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، بخصوص رفض المجالس الطبية المتخصصة استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى الذين يتم حجزهم ورعايتهم بالحجز الداخلي بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، والاكتفاء بإصدار قرارات علاج لمرضى العناية المركزة فقط.

العلاج والرعاية الصحية المتكاملة

وقال النائب مصطفى سالم، إن المادة 18 من الدستور، تنص على أن لكل مواطن الحق في العلاج والرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة، مشيرا إلى أنه منذ شهر أكتوبر فوجئنا برفض المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بجميع المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية، ومنها مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، سوى لمرضى العناية المركزة فقط، موضحا أن خطابات الرفض، وصلت إلى 35 خطابا خلال شهر أكتوبر فقط.

وأضاف سالم، أن مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج يخدم 6 محافظات بجنوب الصعيد، وهي سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوداي الجديد والبحر الأحمر، ولا يقل عدد المرضى الذين يتم حجزهم بالقسم الداخلي عن 300 مريض شهريا.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، مصطفى سالم، أن المركز يقوم حاليا باستقبال الحالات الطارئة لمدة 48 ساعة طوارئ فقط، على أن يتم تحويل المريض لأي مستشفى جامعي أو عام أخرى أو تحمل المريض للنفقات إذا أراد الاستمرار بالمركز.

وأردف نائب طهطا وطما وجهينة، مصطفى سالم، أن المركز تحمل من الصندوق الخاص به 300 ألف جنيه، خلال هذه الفترة، واضطرت إدارة المركز لاتخاذ قرار بزيادة أسعار بعض الخدمات بوحدة المناظير، مثل المنظار التشخيصي والدوائي بنسب تصل إلى 100% من اول ديسمبر، لزيادة إيراداتها، لتتمكن من مواجهة ما تتحمله من تكاليف للمرضي في ظل هذا الوضع، وطالب سالم بوقف تطبيق تلك الزيادات.

وطالب سالم، بإصدار لجنة الصحة توصية تفيد بإعادة تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، وجميع المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية بكل المحافظات لجميع المرضى.

زيادة الاعتمادات المالية المقررة للعلاج على نفقة الدولة

وأشار سالم، إلى أنه في موازنة العام المالي 2020 /2021 كانت الاعتمادات المالية المقررة للعلاج على نفقة الدولة 7 مليارات جنيه، وتم زيادتها خلال العام المالي الحالي بمقدار 1.5 مليار جنيه وكانت الاعتمادات الفعلية في 30 يونيو 20218.5 مليار جنيه وفى موازنة 2021 /2022 بلغ الربط الأصلي نحو 7 مليارات جنيه، ولا تتأخر الدولة ممثلة في وزارة المالية عن توفير أي اعتمادات مالية تطلبها المجالس الطبية المتخصصة، مؤكدا أن مجلس النواب بالكامل ولجنة الصحة والخطة والموازنة تدعم أي طلبات تتعلق بنفقات العلاج على نفقة الدولة.

شمول العلاج على نفقة الدولة جميع المرضي

ومن جانبه، تقدم الدكتور أحمد البرعي، مساعد وزير الصحة، بالشكر للنائب مصطفى سالم، على طلب الإحاطة لأهميته، مؤكدا أنه سيتم إعداد مذكرة لعرض الموضوع على الوزير، لإصدار تعليمات بشمول نفقة الدولة لمرضي الحجز الداخلي، مثل العناية المركزة.

ومن ناحيتها، أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بإخطار وزير الصحة بضرورة شمول خدمة العلاج علي نفقة الدولة لجميع المرضى، سواء مرضى الحجز الداخلي أو مرضي العلاج الخارجي، مثلهم مثل مرضى العناية المركزة بجميع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.