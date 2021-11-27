انطلاق فعاليات ملتقى التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية (صور)

انطلق، ظهر اليوم، فعاليات مؤتمر هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية تحت شعار «عام من الإنجازات»، بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة في الوزارة ومحافظات برنامج التأمين الصحي الشامل.

«السبكي»: الإرادة السياسية وراء تغيير مفهوم الخدمة الصحية

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن الإرادة السياسية وقدرات الأطقم الطبية كانت وراء النجاح في تغيير وتطوير منظومة الخدمات الصحية في مصر.

وتابع خلال مؤتمر اليوم «نجحنا في تقديم خدمات صحية بجودة كبيرة في عدد من المحافظات، ونستعد لإطلاق المنظومة في محافظات أخرى».

وقال إن المنظومة نجحت في تقديم 8 ملايين خدمة للمواطنين في المحافظات التي أُطلقت بها المنظومة بها، وإجراء 115 عملية كبرى على يد أفضل وأمهر الأطباء المصريين والأجانب لأول مرة في المنطقة بالكامل.

«الرعاية الصحية»: نرتكز إلى الجودة في تقديم الخدمة الطبية

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن الاعتماد الأول في تقديم الخدمة الطبية على الجودة داخل 114 منشأة طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن رضاء المنتفعين تم تطبيقه وتعزيزه لدي مقدمي الخدمات الصحية بنسبة وصلت إلى 91% داخل مستشفيات الهيئة.

وذكر «السبكي»، أنه تم ميكنة 100% من أقسام المستشفيات من خلال قطاع التحول الرقمي، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية.

وتابع «تم إنشاء منظومة جديدة لمساعدة هيئة الرعاية الصحية لتقديم استشارات في أزمة كورونا، ونجحت في تقديم أكثر من 10 آلاف نصيحة إرشادية للمصابين».