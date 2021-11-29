«صندوق الإدمان»: «مينفعش حد يبلغ عن زميله في الشغل.. العلاج طواعية»

قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير عام البرامج بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه بداية من 15 ديسمبر المقبل، سيتم فصل أي موظف متعاطي للمخدرات ولم يقدم على العلاج، مبينا أن الدولة نظمت سلسلة حملات لعلاج المتعاطين، ووصلت نسبة المتعاطين إلى 8%، ثم نقصت إلى 1.7% نهاية العام الماضي، لذا ظهر الكشف الإجباري على كل الإداريين العاملين بالدولة.

العلاج مجاني وبسرية تامة

وأضاف «الكتامي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، أن أي شخص يمكنه التقدم للعلاج، طالما لم تكتشفه هيئة العلاج، لافتا إلى أن هذا العلاج سيتم بسرية تامة دون أي فصل، طالما الشخص تقدم بالعلاج الذي سيكون مجانيا.

رقم سري للإبلاغ عن تجار المخدرات

وأوضح مدير عام البرامج بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك رقم سري يمكن التواصل مع الصندوق للحصول على العلاج، ويتم تقديم حزمة لعلاج مرضى الإدمان، حيث يتم إحالة الشخص للعلاج إلى مستشفى قريبة من بيته في سرية ومجانية، لافتا إلى أن هناك خدمة المشورة، التي يقدمها المكان من أجل مساعدة الأسرة في التعريف بوجود مشكلة لدى المراهق أو الشخص المتعاطي الذي ظهرت عليه أعراض الانسحاب، ويمكن للصندوق أيضا، أن يتم الإبلاغ من خلال للقبض على بائعي المخدرات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، موضحا أنه يمكن أيضا الاتصال للإبلاغ عن قائدي مركبات حافلات المدارس المتعاطين للمخدرات.

العلاج يجب أن يكون طواعية

وتابع مدير عام البرامج بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: «إحنا عندنا العلاج طوعي ولازم الشخص هو اللي يجي مينفعش حد يبلغ عن زميله في الشغل، وإحنا فاتحين باب الإبلاغ عن المتاجرين في المخدرات وليس المتعاطين، وممكن الشخص يتصل بينا لو زميله مدمن ونقوله إزاي هو يتعامل معه وإزاي يوصلنا، والشخص هيجي المستشفى ونشوف لو حالته تستدعي الحجز هيتم حجزه في المستشفى لو مش محتاج هيتعالج في البيت».