«دينية البرلمان» توافق على إعادة فتح المقامات والأضرحة بحضور ممثلي «الأوقاف»

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، وممثلو وزارة الأوقاف، اليوم، على طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، الذي يطالب خلاله بإعادة فتح المزارات والأضرحة الدينية ومقامات الأولياء.

وأوضح «إمام»، في الطلب، أن استمرار غلق المقامات والأضرحة والمزارات الدينية وقاعات المناسبات بالمساجد، يتنافى مع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للعودة التدريجية للحياة الطبيعية عقب جائحة كورونا، وأن المتضررين من ذلك الغلق بالملايين، خاصة أن الأمر يتعلق بالسياحة الدينية وقلوب الملايين المتعلقة بمحبة أهل البيت والصالحين.

وتابع: «رغم تحفظنا على بعض الممارسات التي يرتكبها قلة خلال الزيارات السابقة، إلا أنه يمكننا إعادة الفتح، شريطة عدم السماح بجلوس أحد داخل المقامات، واقتصار الأمر على الدخول والخروج سيرا على الأقدام من باب إلى الآخر، مع الالتزام بالتطهير ومنع الدخول دون كمامات.

كما تطرق رئيس حزب العدل إلى أهمية فتح دور المناسبات بالمساجد؛ لأنه ليس معقولا السماح بعمل السرادقات كما نرى في شوارع مصر، وغلق هذه الدور خاصة أن تكلفتها أقل بكثير على المواطنين، ويمكن إحكام الدخول مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة حتى تعود الحياة كسابق عهدها قبل الجائحة، خاصة مع انتشار حملات التطعيم بلقاح كورونا في ربوع مصر، وكذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في العودة تدريجيا إلى نمط الحياة الطبيعي السائد في البلاد قبل الجائحة.

فتح المقامات والأضرحة

وتم الاتفاق على ارسال توصيات اللجنة لرئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وكذلك وزير الصحة.