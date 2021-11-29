أسباب إعفاء أجهزة الحاسب الآلي و«التابلت» من الرسوم الجمركية

قال مصدر مطلع بمصلحة الجمارك المصرية إن التعديلات على بعض فئات التعريفة الجمركية، لم تسرِ على أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته، بالإضافة إلى التابلت، كاشفا في الوقت نفسه عن أسباب الإعفاء.

تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي

وأكد لـ«الوطن» أن إعفاء أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته و«التابلت» من الرسوم الجمركية، يأتي في إطار خطة الدولة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، لافتا إلى أن أجهزة التابلت، أصبح لا بديل عنها في المنظومة التعليمية، خصوصا مع تفشي جائحة كورونا في العالم منذ نهاية عام 2019.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد على إجراء تعديلات على بعض فئات التعريفة الجمركية التي تستهدف تشجيع الصناعة الوطنية، وتعميق المنتج المحلي.

وأضاف معيط، في بيان صحفي اليوم، أن ذلك يُسهم في تحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

فرض ضريبة جمركية 10٪ على الهواتف المحمولة المستوردة

وأكد وزير المالية أنه بعد موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، تم فرض ضريبة جمركية بما يعادل 10٪ على الهواتف المحمولة المستوردة؛ تحفيزًا للصناعة المحلية في تكنولوجيا المعلومات خاصة الموبايلات.

وتابع معيط أنه تم خفض الضريبة الجمركية من 60 إلى 2% بالنسبة لرؤوس البخاخات المستوردة من الخارج، باعتبارها من مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات، مشيرا إلى فرض ضريبة جمركية على ما يرد في شكل «ألواح من الجرانيت»، بنسبة 20٪، مع الإبقاء على الضريبة الجمركية، كما هي، للكتل من الجرانيت، حيث إنها من الاحتياجات الأساسية للمراحل الأولى لصناعة الجرانيت؛ وذلك لحماية الصناعة المحلية للجرانيت.

وأشار إلى أنه تم فرض ضريبة جمركية على الخلايا الضوئية المستوردة، باعتبارها منتجًا نهائيًا بما يعادل 5٪، خاصة أن المكونات الأساسية للخلايا الضوئية تخضع بالفعل لفئات ضريبية تتراوح بين 2 و5٪، لافتًا إلى أن المعالجة الجمركية لتعريفة «الخلايا الضوئية» تحقق التوازن المطلوب بين مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، والمنتجات النهائية.