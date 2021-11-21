شروط الدخول في مزاد «الجمارك» على سيارات BMW وتويوتا وأودي الثلاثاء

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية شروط التقدم لمزاد علني لبيع سيارات ماركات BMW وتويوتا وأودي وباجيرو وكرايسلر وفولكس ومرسيدس وشيفرولية وجي إم سي وبيجو ولادا وبورش سوبارو ومتسوبيشي ونيسان بيكب واردة من الخارج، بعد غدٍ الثلاثاء.

ووفقاً لموقع مصلحة الجمارك المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تبيع المصلحة نحو 32 لوط لسيارات ومواتير واردة من الخارج في مزاد علني بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي الثلاثاء المقبل.

وأضافت الجمارك أن ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تصل إلى 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.

شروط الجمارك للراغبين في الاشتراك بالمزاد

واشترطت الجمارك على من من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.

سداد 30% من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد

وتابعت أنه من يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمن الصـفقه بمجرد رسو المزاد وفي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقـت مـن حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وأكدت الجمارك على أنه سيتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وحظرت الجمارك على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات حتى لا يتعرض المسؤول عن مخالفة أحكام هذه اللائحة من العاملين بالجهات التي تسري عليها للمساءلة التأديبية والقضائية، وألا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.