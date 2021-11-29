السيسي: لن تقدر أي دولة تجاوز جائحة كورونا مهما بلغت قدراتها دون تكاتف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا مررنا معًا في إطار شراكتنا الراهنة بتحديات جسيمة، لم نتمكن من تخطيها إلا من خلال تكاتفنا وتضامننا المشترك، واليوم، نواجه تحديًا جديد إثر ما سببته جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» من آثار سلبية على ما حققناه، في معدلات النمو الاقتصادي لتلبية احتياجات مواطنينا.

نواجه تحديًا جديد نتيجة جائحة كورونا

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في منتدى التعاون الصيني الإفريقي عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة الرئيس الصيني، شي جين بينج، وعدد من الرؤساء الأفارقة، أن الجائحة أثبتت أن أي دولة مهما بلغت قدرتها، وإمكاناتها لن تتمكن من تجاوز مثل هذه الأزمات دون تكاتف أو تآذر على المستوى الدولي، المبني على الشراكة والمكاسب المتبادلة.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تنظر إلى منتدى التعاون الصيني الإفريقي، على أنه نموذجًا لمثل هذه الأطر الفعالة من العمل الدولي.