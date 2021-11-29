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السيسي يستقبل رئيس الشركة المصنعة لطائرات الرافال الحربية

كتب:

محمد ابو عمرة
06:06 م | الإثنين 29 نوفمبر 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيريك ترابييه رئيس شركة «داسو» الفرنسية للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، الذي يشارك في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021»، بحضور الفريق الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المشترك مع شركة «داسو» العالمية، فى ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.

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