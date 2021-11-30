بعد غد.. آخر فرصة أمام المُصدرين للانضمام لمبادرة «السداد الفوري»

يتبقى 48 ساعة فقط قبل انتهاء مهلة وزارة المالية أمام المصدرين للاستفادة من مبادرة السداد النقدي الفوري في المرحلة الرابعة التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات التي تمنح المصدر بخصم تعجيل قدره 15%.

وأكدت «المالية» على صفحتها الرسمية على عبر الإنترنت، أن الخميس المقبل هو الفرصة الأخيرة أمام المصدرين للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» للمتع بخصم تعجيل سداد نقدي قدره 15%.

انضمام نحو 1000 شركة مصدرة خلال أسبوعين فقط

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري شهدت انضمام نحو 1000 شركة مصدرة خلال أسبوعين فقط بعدما أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قبل نهاية شهر أكتوبر الماضي إطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري بداية من منتصف شهر نوفمبر الحالي.

مبادرة السداد النقدي الفوري أطلقتها وزارة المالية بعد توجيهات رئاسية لمساندة قطاع التصدير برد الأعباء التصديرية التي تتحملها الشركات المصدرة لمساعدتها على الاستمرار.

وبحسب وزارة المالية تسمح تلك المبادرة بالسداد الفوري للمستحقات المتأخرة للمصدرين بعد خصم نحو 15% من قيمة المستحقات فقط بدلا من السداد على أقساط لمدة تقترب من الـ5 سنوات بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها، على أن تسدد وزارة المالية المبالغ المصروفة للبنوك على أقساط.

وأكدت المالية، في بيان سابق، أن الهدف من إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة هو مساعدة ومساندة الشركات في توفير السيولة النقدية التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء والحفاظ على العمالة لديها في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وتتلقى وزارة المالية طلبات الشركات الراغبين في المشاركة في المرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري بشكل يومي بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءً بمقر أبراج وزارة المالية.