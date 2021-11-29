«المالية» تحدد مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2021

تستعد وزارة المالية، لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بداية من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر.

ووفقاً لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية في شهر سبتمبر الماضي، أعلنت فيه أن عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 7 أيام، تبدء من يوم 22 حتى يوم 28 ديسمبر المقبل.

مرتبات شهر نوفمبر

وانتهت اليوم، جميع الوزارات والمصالح والمديريات التابعة للجهاز الإداري للدولة، من صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الحالي، إذ كان اليوم الأخير لصرف المرتبات بالنسبة للعاملين بالدولة، للمتخلفين عن الصرف من الذين لم يتمنكّوا من صرف مرتباتهم خلال الأسبوع الماضي بجميع الوزارت والهيئات والمصالح والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

وزارات وهيئات صرفت مرتبات نوفمبر

وصرفت يوم الثلاثاء الماضي، نحو 33 وزارة مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بها، إذ صرفت مرتبات العاملين بوزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة والإنتاج الحربي والهجرة وشئون المصريين بالخارج والداخلية والثقافة والآثار والأوقاف والطيران المدني والسياحة، والبترول.

كما صرف العاملين بنحو 20 وزارة وجهة حكومية مرتبات شهر نوفمبر يوم الأربعاء الماضي وهم وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والطاقة المتجددة والتخطيط والمتابعة الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار والتهاون الدولة والتربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والشباب والرياضة والمالية والري والموارد المائية.

وصرف العاملون بنحو 13 وزارة وجهة حكومية يوم الخميس الماضي، مرتبات شهر نوفمبر الحالي علاوة على الموظفون بأجهزة المركزي للتعبئة والإحصاء والتنظيم والإدارة والمحاسبات بالإضافة إلى مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية إلى جانب هيئات النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، والعامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا.

وخصصت وزارة المالية أمس واليوم، كموعد للعمال والموظفين بجميع الوزارات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، ولم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في الأيام الثلاث المحددة من قبل.