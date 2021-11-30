الجامعات المصرية تتصدر التصنيفات الدولية.. 397 عالما بقائمة ستانفورد (فيديو)

تقييم سنوي تخضع له نحو 25 ألف جامعة ومعهد عالٍ في 238 دولة حول العالم، لاختيار أفضلها من خلال 19 تصنيفًَا دوليا للجامعات، لكل منها معاييرها الخاصة.

برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، عرض تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «الجامعات المصرية تتصدر التصنيفات الدولية».

الجامعات المصرية استطاعت التواجد بقوة في مقدمة التصنيفات الدولية

واستطاعت الجامعات المصرية التواجد بقوة في مقدمة التصنيفات الدولية نظرًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجامعات الحكومية وضرورة أن تنافس بقوة على المستويات كافة عربيًا وأفريقيًا وعالميًا، ما انعكس على سياسة الجودة والتنافسية وضبط الأداء المؤسسي على مدار السنوات الماضية.

إدراج 21 جامعة مصرية بتصنيف times education البريطاني عام 2020

ومن أبرز هذه التصنيفات، تصنيف شنغهاي الصيني، وتصنيف qs الإنجليزي، وتصنيف us news الأمريكي، وتصنيف سيماجو الإسباني، والتصنيف الأسترالي، والتصنيف التايواني، والتصنيف الروسي rur، وغيرهم.

ووصل الوضع الحالي لتنصيفات جامعات مصر كالتالي، إدراج 21 جامعة مصرية في تصنيف times education البريطاني في 2020 مقارنة بـ9 جامعات خلال عام 2018 و3 جامعات في عام 2016، كذلك تمّ إدراج 17 جامعة مصرية في تصنيف شنغهاي الصيني، وفي مراكز متقدمة ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا على مستوى 17 تخصصًا من إجمالي 54 تخصصا، مع إدراج 397 من علماء مصر في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء في العالم.