ما هو نظام الكريديت في الجامعات المصرية؟.. نظام تعليم عالمي

تواصل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية تعديل لوائحها في إطار تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بشان العمل على تطبيق وتعميم نظام الساعات المعتمدة التي بدأت الجامعات في تطبيقه بعدد من الكليات التي انتهت من تعديل لوائح العمل المنظة لها، بدءاً من العام الدراسي الجاري 2021.

وفي الإطار ذاته يبحث العديد من منتسبي التعليم العالي من الطلاب عن نظام الكريديت في الجامعات المصرية، وأوضح الدكتور ماجد نجم، مستشار وزير التعليم العالي لشئون الجامعات الأوربية ورئيس جامعة حلوان السابق، أن نظام الدراسة بالساعات المعتمدة يطلق عليه الكريدتت -Credit Hour System، مضيفاً أنَّه نظام تعليمي عالمي متماشياً مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً و مطبق بمختلف دول العالم كبرى الجامعات.

الكريديت مسمى لنظام الساعات المعتمدة

وأضاف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ نظام الكريديت في الجامعات المصرية يعتمد على الدراسة بعدد الساعات وليس باليوم أو التيرم أو المنهج، ويحق للطالب في النظام أن يقلص عدد سنوات الدراسة له بالمؤسسة التعليمية الجامعية، حيث يمكن أن يقوم بتقليص عدد سنواته الدراسية مدة لا تقل عن عام.

وتابع: «ممكن طالب كلية التجارة يقلص عدد سنوات دراسته بالكلية من 4 سنوات إلى 3 سنوات»، مبينًا أنَّ الدراسة من خلال النظام تستوجب تقليل كثافة عدد الطلاب الدراسين في المحاضرة أو السكشن أو التدريب أو داخل المدرج، بجانب تحقيق إكتفاء تام من أعضاء هيئة التدريس و تزويدهم وفقاً للإحتياجات و التخصصات العلمية والنظرية.

الطالب يستطيع تقليص سنوات الدراسة بنظام الكريديت

وتابع مستشار وزير التعليم العالي، أنَّ هناك عدد من الكليات طبقت نظام الكريديت في الجامعات المصرية منذ سنوات، ومع العام الدراسي المقبل سيتمّ الانتهاء من تعديل كل اللوائح الخاصة بالكليات على مستوى الجامعات المصرية خاصة الكليات ذات الأعداد الكثيفة ومن ثم تعميم تطبيق النظام على مستوى الكليات بالجامعات الحكومية، لافتاً إلى أنَّ الجامعات الخاصة تعمل منذ نشاتها بنظام الساعات المعتمدة الكريديت -Credit Hour System.