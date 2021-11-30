الخارجية تنظم رحلة لسفراء دول أمريكا اللاتينية إلى مدينة الجلالة

نظّمت وزارة الخارجية جولة لسفراء دول أمريكا اللاتينية إلى مدينة الجلالة، وذلك بهدف إطلاعهم على المشروعات التنموية العملاقة التي دشنتها الدولة المصرية خلال الأعوام الأخيرة، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الخارجية للترويج السياحي والاستثماري وبحث سبل زيادة حركة التبادل التجاري مع دول أمريكا اللاتينية.

السفراء اللاتينيون يتفقدون مجمع الرخام والجرانيت بالجلالة

وصرّح السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، أن الزيارة تضمنت تفقد السفراء لمجمع الرخام والجرانيت بالجلالة، وزيارة لأحد مصانع السيراميك، حيث جرى استعراض قدرات مصر الإنتاجية والتصديرية في صناعة الرخام والسيراميك، ومستوى الجودة والتنافسية العالمية الذي تتمتع به مصر في كلا المجالين.

كما تضمن جدول الزيارة جولة تعريفية لأبرز المنشآت السياحية في مدينة الجلالة ومن بينها الفنادق السياحية الجديدة، ومركز التسوق بالمدينة، وخط التليفريك الجديد.

وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية يلتقي رئيس جامعة الجلالة

والتقى وفد سفراء الدول اللاتينية على هامش الزيارة مع رئيس جامعة الجلالة للتعرف على أبرز الفروع الأكاديمية المتوفرة بالجامعة وإمكانية تدشين تعاون أكاديمي بين جامعة الجلالة والجامعات في القارة اللاتينية.